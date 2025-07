Laatste fokproduct van wijlen Ewald Grotelüschen wint Oldenburger Fohlenchampionat Lienen

Op het Oldenburger Fohlenchampionat in Lienen is het laatste veulen van de eind februari overleden fokker Ewald Grotelüschen kampioen geworden. Bijna twintig jaar na zijn eerste titel op het kampioenschap, destijds met Florion OLD (v. Florencio I), komt er nu met kampioen Ewalds Elfe (Asgard's Ibiza x De Niro) een einde aan zijn succesvolle tijdperk in de fokkerij.

Moeder Elfenperle haalde in 2017 de Brilliantring op de Elite Stutenschau en bracht in 2022, ook in combinatie met Asgard’s Ibiza, het voor 154.000 euro geveilde hengstveulen Independent. Deze hengst werd dit jaar op de Oldenburger hengstenkeuring geprimeerd.

“De goedgekeurde hengst Independent en de merrie lijken sprekend op elkaar. Het is ongelooflijk, zowel de aftekeningen als het type. Dit veulen bezit van nature die prachtige vrouwelijke charme en ze is fantastisch gebouwd, met bergopwaartse gangen en perfecte bespiering. Dit veulen heeft bovendien een correct en droog fundament met royaal geproportioneerde, goede gewrichten, een uitstekende stap en zoveel kracht in de achterhand, dat je haar in gedachten al kunt zien piafferen en passageren”, aldus jurylid Dr. Evelin Schlotmann.

Andere winnaars

Reservekampioen bij de merrieveulens werd Love in Motion S (Fiji x Quaterback). Bij de hengstveulens werd Spirit of Hope (Seacrest x Sir Donnerhall I) kampioen, gevolgd door Escamour J (Escolar x San Amour I).

Bij de springgefokte veulens was het goud voor merrieveulen Gracieuse (Baloutaire PS x Quidam de Revel). Het hengstveulen Davidoff HP (Different Color x Don Diarado) won zilver. Brons was er voor Charly Brown (Cador x Calido).

Bron: Oldenburger Verband