De Oldenburger Hengstenkeuringscommissie was vandaag on tour in Nederland. Bij Joop van Uytert werden de vijfjarige hengsten Livius (v. Bordeaux) en Lennox US (v. Grand Galaxy Win) erkend.

“De hengstenkeuringscommissie heeft de hengsten onder het zadel gezien en daarnaast zijn een aantal jonge zonen die we in de opfok hebben staan bekeken. Dat in combinatie met de mooie veulenrapporten maakte een goede indruk en zijn beide erkend”, meldt Joop van Uytert.

Bron: Horses.nl