Lord Europe en Casino Grande leveren Oldenburger merriekampioenen

Lord Europe (v. Lord Leatherdale) van Joop van Uytert, Paul Schockemöhle en Andreas Helgstrand heeft de Oldenburger merriekeuringskampioen 2024 geleverd. Deze First Vaiana (mv. Vitalis x First Dance) van Weihegold-fokster Christine Arns-Krogmann werd gisteren in Schlosspark zu Rastede aan kop geplaatst. Bij de springmerries stond Lady Grande (Casino Grande uit Lady Heida v. Landor S) van Gerd Sosath aan kop.

Bij de dressuurmerries volgden Edwina Gold (Best of Gold x Sandro Hit) van Heinz Ahlers en Sazou (Zenon VDL x Bordeaux) op de tweede en derde plaats. Zenon is een door de VDL Stud gefokte hengst van Zonik. Verder haalden dochters van Millennium, Bonds, Total Hope, Bonds, Foundation, Fynch Hatton, Kjento, Moreno, Sir Donnerhall, So Perfect en Vivano de ‘Brillantring’.

Uitslag dressuurmerries

Gerd Sosath weer bovenaan bij de springmerries

Gerd Sosath had eens te meer de kampioen bij de springmerries (Oldenburg-International) aan het touw. Het gaat hierbij om Lady Grande (Casino Grande x Landor S). Haar moeder Lady Heida, die zelf in 2004 ook in de Brillantring liep, leverde bovendien nog de nummer 3: Lady Colombia (v. Catoki). Op de derde plaats kwam een dochter van Comme il faut: Copacabana (mv. Carrico).

Uitslag springmerries

Bron: Horses.nl