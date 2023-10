Lowlands krijgt achtervoegsel OLD

De Millennium-zoon Lowlands heeft van het Oldenburger Verband het achtervoegsel OLD gekregen en gaat nu door het leven als Lowlands OLD. De bij meerdere Duitse stamboeken en het KWPN goedgekeurde hengst van de Iron Spring Farm won aan het begin van dit jaar de KWPN Hengstencompetitie in de klasse Z/ZZ dressuur en werd reservekampioen op het NK Dressuur in de klasse ZZ-Zwaar.

Lowlands werd in 2018 goedgekeurd bij het Oldenburger Verband en werd op de KWPN Hengstenkeuring 2019 aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Hij werd met 87,5 punten goedgekeurd in het najaarsonderzoek van 2019/20 en werd daarmee reservekampioen. Kort daarna verkocht Eugène Reesink de hengst aan Iron Spring Farm, maar fokmanager Meghan de Garay kondigde toen ook aan dat de hengst voorlopig in Nederland zou blijven om zijn opleiding verder te vervolgen onder het zadel van Dinja van Liere.

Succesvol seizoen

In de KWPN Hengstencompetitie van 2022 in de klasse M won hij de dagprijs in de finale en werd in het eindklassement tweede. Later dat jaar kwalificeerde hij zich voor de Bundeschampionate, waar hij met een 7,9 dertiende werd in de finale. Na meerdere overwinningen op de hengstencompetitie-wedstrijden won Lowlands in 2023 overtuigend de finale van de kasse Z/ZZ en werd in mei dit jaar reservekampioen in de klasse ZZ-Zwaar op het NK Dressuur.

Bron: Horses.nl/Reesink