Marco Pundsack nieuwe voorzitter Oldenburger Verband

Savannah Pieters
Marco Pundsack nieuwe voorzitter Oldenburger Verband featured image
Merle von Wedel, Dr. Wolfgang Schulze-Schleppinghoff, Clemens Graf von Merveldt, Marco Pundsack Foto: OLD-Art
Door Savannah Pieters

Op de afgevaardigdenvergadering van het Oldenburger Verband op 3 augustus is Marco Pundsack gekozen tot nieuwe voorzitter. Hij volgt dr. Wolfgang Schulze-Schleppinghoff op, die zich na vijf jaar niet opnieuw verkiesbaar stelde.

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