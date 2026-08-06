Marco Pundsack nieuwe voorzitter Oldenburger Verband

Op de afgevaardigdenvergadering van het Oldenburger Verband op 3 augustus is Marco Pundsack gekozen tot nieuwe voorzitter. Hij volgt dr. Wolfgang Schulze-Schleppinghoff op, die zich na vijf jaar niet opnieuw verkiesbaar stelde.
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Bron: Verband Horses.nl/Oldenburger
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