Nederlandse Be My Dancer-zoon wint Oldenburger Fohlenchampionat

Het door Rieke Kolner gefokte hengstveulen Best Buddy (Be My Dancer x Uphill) is zondag op het Oldenburger Fohlenchampionat in Vechta tot kampioen van de dressuur hengstveulens gekroond. Voor Kolner was er nog meer succes, bij de merrieveulens werd haar First Fanou (Ferguson x Santano) in de kampioensring als vijfde geplaatst.

“Ik had van te voren wel redelijk hoge verwachtingen, het zijn allebei echt goede veulens, anders was ik ook niet naar het kampioenschap gegaan. Maar toen we aankwamen was de rubriek met merrieveulens al bezig en dat was van zo’n hoge kwaliteit, dat ik toen wel zoiets had van: oké, ze moeten wel goed lopen, anders doen we ook niet bovenin mee”, vertelt Kolner lachend.

Vanuit het achterbeen

“Ik had van Buddy stiekem wel verwacht dat hij hoog zou kunnen eindigen, maar ik had niet verwacht dat hij kampioen zou worden. De uiteindelijke reservekampioen komt uit een Duitse merrielijn en dat was ook echt een goed en mooi veulen, misschien nog wel iets groter en royaler op dit moment. Hij had ook maar zo kampioen kunnen worden. Uiteindelijk zei Inge Workel van het Oldenburger Verband tegen ons dat ze voor Buddy gekozen hebben omdat hij iedere keer weer dragend vanuit het achterbeen naar voren en weer terug kon schakelen, dat had voor hun de doorslag gegeven. Dat is iets dat bij de moeder vandaan komt, dat hebben al haar nakomelingen. Ook de Marc Cain, die nu twee is, was als veulen – en nu nog steeds – abnormaal.”

Kers op de slagroom

Best Buddy werd Elite Fohlen en kreeg een uitnodiging voor de Elite Fohlenauktion in Vechta. “Dat hij elite is geworden en werd uitgenodigd voor de veiling, vond ik al fantastisch, de kampioensronde was mooi meegenomen, maar bleek uiteindelijk de kers op de slagroom. Maar ook First Fanou liet zich echt goed zien en een vijfde plaats in de kampioenskeuring is fantastisch. Dat zij niet uitgenodigd is voor de veiling vinden we niet zo erg, want we willen haar heel graag aanhouden”, voegt Kolner er lachend aan toe.

Uit Kagranta

Kolner fokte Best Buddy uit de in Oldenburg als verbandspremie-merrie opgenomen Kagranta (mv. Scandic). Ze reed diens halfzus Igranta (v. Chippendale) succesvol tot en met de ZZ-Licht en fokte uit Kagranta inmiddels vier nakomelingen. De in 2019 geboren voorlopig keur-merrie Olagranta (v. Fürst Jazz) en de één jaar jongere Popstar Rex (v. Vivat Rex) zijn KWPN-geregistreerd. De in 2021 geboren Marcello (v. Marc Cain) is Oldenburger en werd bij zijn opname in het stamboek ook Elite Fohlen.

First Fanou

Kolners First Fanou is het evenbeeld van haar moeder Fanou (mv. Kennedy). Kolner reed Fanou tot de ZZ-Zwaar, voor deze merrie door Joyce van Rooijen-Heutink tot en met Lichte Tour-niveau werd uitgebracht. Inmiddels staat ze bij Kolner op stal en wordt sinds drie jaar als fokmerrie ingezet. Na de in 2021 geboren, KWPN-geregistreerde Romeo (v. Maracaná) is First Fanou haar tweede veulen.

Vitalis van Bøegh Henriksen beste merrieveulen

Bij de dressuur merrieveulens werd een Vitalis-dochter uit Flawless (Foundation x Apache) van Lone Bøegh Henriksen kampioene. Bij de spring merrieveulens ging de titel naar een Checkter uit Kunwitt (Hickstead White x Landor S) van Markus Rempe en bij de spring hengstveulens ging de hoogste eer naar een Van Gogh uit Con Leche (Check In x Contendro I).

Bron: Horses.nl/Oldenburger Verband