Negen hengsten goedgekeurd in Oldenburg, vier Nederlandse inzendingen

Op de zadelkeuring in Vechta werden vandaag negen hengsten goedgekeurd. Kampioen werd de door Rob Zandvoort gefokte cat.nr 56 Splendid (v. San Amour) en de reservetitel was voor de door Mariëtte van ’t Hoff uit Haarle gefokte cat.nr 49 (Foundation uit volle zus Four Legends KS). En er was nog meer Nederlands succes: Adelinde Cornelissen en Aris van Manen kregen de schimmelhengst Noah di Livius (Henkie x Jazz) goedgekeurd en Reesink Horses kreeg een dekbrevet bij Next Level (Desperado x Jazz).

Zoals enigszins te verwachten was ging de kampioenssjerp naar Splendid (San Amour x Dream Boy x Friedensfürst), die als catalogusnummer 1 is opgenomen in de collectie van de veiling (een voorrecht voor de verwachte topper van de veiling). “Een hoogbenige atleet met veel type die ons zowel onder de eigen ruiter als de gastruiter kon overtuigen. Hij heeft de nodige sensibiliteit en de juiste instelling, daarbij komt hij uit een sportstam”, aldus fokkerijleider Bernhard Thoben over het fokproduct van Rob Zandvoort, die zelf in Vechta was om de felicitaties in ontvangst te nemen. De in België woonachtige Nederlander Zandvoort verkoopt de kampioenshengst in de online veiling.

Reservetitel voor Foundation uit volle zus Four Legends

De reservetitel ging naar de stoere bruine cat.nr 49 (Foundation uit de volle zus van Four Legends KS v. Wynton x Ferro) van Gestüt Bonhomme. Dit fokproduct van Mariëtte van ’t Hoff uit Haarle kreeg van de jury complimenten voor zijn optreden op de straat, drie goede gangen, balans en rijdbaarheid.

Klik hier voor een video

De tweede reservetitel was voor cat.nr 50 (Frascino x Lauries Crusador xx). Hier vielen de werkwilligheid en de galop in de smaak. Ook hij komt in de veiling.

Schimmel van Henkie

Nadat er vorig jaar al een Henkie (Homerun van Andreas Helgstrand) in Westfalen werd goedgekeurd, was er nu in Oldenburg ook groen licht voor een Henkie. De schimmel Noah di Livius (mv. Jazz x Uniform) van Adelinde Cornelissen en Aris van Manen. Het fokproduct van familie Lemmen viel in de smaak bij gastamazone Charlotte Schürmann. “Een geweldige hengst met een grote toekomst. Het gevoel was fantastisch, ik heb een 9,5 gegeven.”

Next Level van Reesink

De derde Nederlandse hengst die werd goedgekeurd is cat.nr 47 Next Level (Desperado x Jazz), die net zoals Noah di Livius bij het KWPN in de eerste bezichtiging bleef staan. Next Level werd gefokt door de Bemi Hoeve en voorgesteld op de keuring door Reesink Horses. Hij wordt geveild.

Overige goedgekeurde hengsten

Verder was er groen licht voor cat.nr 45 (Bonds x Stoiber), cat.nr 46 (Da Costa x Dankeschön), cat.nr 48 (For Romance I x Rock Forever) en cat.nr 58 (Sezuan x Belissimo M).

Matisse GG afgemeld

Cat.nr 55 Matisse GG (Morricone I x Don Olymbrio L) van fokster Muriel Blackstone-Rosie was ook geselecteerd voor de zadelkeuring, maar werd afgemeld.

Bron: Horses.nl