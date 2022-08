Oldenburg: 154.000 euro (!) voor hengstveulen van Asgard’s Ibiza

Lone Boegh Henriksen, Paul Schockemöhle en Andreas Helgstrand sloegen toe op de Oldenburger Elite Fohlenauktion en kochten gezamenlijk het hengstveulen It's Me (Asgard's Ibiza x De Niro) voor 154.000 euro. Zijn moeder Elfenperle, gefokt uit de volle zus het het internationale Grand Prix-paard Elfenfeuer, liep zelf op de Bundeschampionate en komt uit de moederlijn van hengsten als Depardieu en De Vito.

Voor de beeldschone Fiorissimo (For Romance I x Diamond Hit) behaalde een Canadese klant 81.000 euro. Zijn moeder Diamond Lady is een zus van de Grand Prix-hengst Lord of Loxley. Flanell (Fynch Hatton x Indian Rock) werd voor 55.000 euro door een bekende dressuurstal aangeschaft.

Cleveland (Comme il faut x Diarado) werd met 31.000 euro het duurst verkochte springveulen. Hij gaat voor dat geld naar een grote hengstenhouder in Nordrhein-Westfalen.

