Oldenburg: Elite Stutenschau van Rastede naar Vechta

Door de coronacrisis was het Oldenburger Verband genoodzaakt de Stutenleistungsprüfungen later in het jaar te laten plaatsvinden. Om die reden is de jaarlijkse Elite Stutenschau verplaatst van Rastede naar Vechta. Voor het eerst vindt het jaarlijkse kampioenschap plaats op dezelfde dag als de Elite Fohlenauktion, dit jaar op 16 augustus.