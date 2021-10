Oldenburg introduceert aanparingstool voor fokkers

Het KWPN introduceerde op 3 februari 2021 als eerste stamboek een online-aanparingstool, maar die tool viel niet in de smaak bij de fokkers en zette nog meer kwaad bloed bij de hengstenhouders omdat steeds dezelfde hengsten boven leken te komen drijven. Op 5 februari was de tool weer offline. Nu waagt het Oldenburger stamboek de sprong naar digitale aanparings-suggesties.

Hoewel het KWPN feitelijk gezien eerder was, introduceert het Oldenburger stamboek de tool nu als premiere. Wel moet worden opgemerkt dat de tool van het Oldenburger Verband completer lijkt: fokkers kunnen bijvoorbeeld aangeven wat ze willen verbeteren bij hun merrie en een selectie maken op bijvoorbeeld stokmaat, type, stap, draf enzovoorts.

Selectie op kenmerken

Zelf introduceert het stamboek de tool als volgt: “De eerste aanparingstool ter wereld voor de moderne fokkerij van rijpaarden staat online. Alle Oldenburger paardenfokkers kunnen hun OL- en/of OS-account gebruiken als hulpmiddel bij de hengstenkeuze. En daarbij zijn kenmerken als stokmaat, type of bijvoorbeeld stap als aandachtspunten aan te geven. Welke hengsten kunnen op die punten verbetering brengen? De tool laat op basis van de verervingsprofielen zien welke hengsten aan uw eisen voldoen.”

30.000 lineaire profielen



“De innovatieve en unieke Oldenburger fokkerijtool helpt fokkers met de hengstenkeuze op basis van wetenschappelijke kennis die nu altijd bij de hand is. De basis hiervoor is het lineaire scoren van paardne. Al vele jaren helpen de lineaire scores en de Verervingsprofielen van hengsten Oldenburger fokkers bij het kiezen van de juiste hengst voor hun merrie. Op basis van onze database met circa 30.000 lineaire profielen zet het Oldenburger Verband nu een beslissende stap verder in de richting van digitalisering en modernisering van de fokkerij.”

18 oktober live



“Al op 18 oktober 2021 bieden we alle gebruikers van de OL- en OS-accounts de mogelijkheid om de aanparingstool te testen. Met onze “testmerrie” en een beperkt aantal functies kunt u zich op uw gemak vertrouwd maken met de functies. De gegevens van de hengsten zijn al volledig voor u beschikbaar.”

Gebruik van de tool is alleen voor leden van het Oldenburger Verband en Oldenburg-International.

Bron: Oldenburger Verband