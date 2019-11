Oldenburger dressuurkampioen voor 660.000 euro naar Lodbergen

De Oldenburger kampioen cat.nr 40 (Bon Coeur x De Niro x Langata Son x Pik Bube) is voor 660.000 euro geveild aan Dressurpferdeleistungszentrum Lodbergen. Bij de springhengsten kocht een opvallende combinatie de kampioen. Schockemöhle en Helgstrand (Schockstrand) kochten voorheen alleen nog maar dressuurhengsten maar sloegen nu voor 230.000 euro toe bij de springkampioen cat.nr 10 (Conthargos x Balou du Rouet). En daarmee krijgt de in 2018 aangekondigde springtak van Helgstrand misschien toch nog een gevolg.

Bij de dressuurkampioen bood Schockstrand ook mee tot 500.000 euro, maar daarna werd het de heren toch te guitig. Daarna werd het dus de springkampioen. Deze Conthargos-zoon was overigens 70.000 euro goedkoper dan de als derde geplaatste Don Tryon II van René Tebbel. Deze volle broer van de kampioenshengst van 2018 werd door velen als de kampioen gezien. In de veiling werd hij afgeslagen voor 300.000 euro, maar het is de vraag of hij daadwerkelijk is verkocht.

Paul Schockemöhle biedt zelf

Na het debacle in Hannover biedt Paul Schockemöhle overigens zelf op de hengsten in Vechta (lees hier meer). Schockstrand bood vandaag ook nog mee op de Morricone en de Vincent Maranello, maar hield het daar bij 80.000 euro en 100.000 euro voor gezien. Wel in handen kreeg het duo cat.nr 68 (Ibiza x Rohdiamant) in handen voor 155.000 euro en cat.nr 45 (Desperado x Don Romantic) kochr Schockemöhle zelf voor 95.000 euro.

Prijzen premiehengsten en boven 100.000 euro Oldenburger keuring Vechta

Cat.nr 40 (Bon Coeur x De Niro) – kampioen dressuur – 660.000 euro (Dressurpferdeleistungszentrum Lodbergen)

cat.nr 10 (Conthargos x Balou du Rouet) – kampioen springen – 230.000 euro (Schockstrand)

cat.nr 24 (Heartbreaker x Voltaire) – reservekampioen springen – 160.000 euro (Landgestüt Celle en dr. Kerstin Klieber)

cat.nr 22 Don Tryon II (Don Diarado x Conthargos) – premiehengst springen – 300.000 euro (?)

cat.nr 39 (Van Gogh x Coronas) – premiehengst springen – 62.000 euro (Landgestüt Schwaiganger)

cat.nr 73 (Morricone x San Amour) – premiehengst dressuur – 120.000 euro (Gerd Sosath)

cat.nr 41 (Bon Coeur x Fürstenball) – premiehengst dressuur – 60.000 euro (?)

cat.nr 78 (Vincent Maranello x Destano – premiehengst dressuur – 105.000 euro (?)

cat.nr 27 (Kannan x Narcos II, volle broer Nino des Buissonnets) – 165.000 euro (teruggekocht)

cat.nr 62 (Fürst Wilhelm x Sir Donnerhall I) – 100.000 euro (?)

cat.nr 68 (Ibiza x Rohdiamant) – 155.000 euro (Schockstrand)

Bron: Horses.nl