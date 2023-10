Oldenburger Eliteveiling: 101.000 euro voor Nederlands gefokte Bonds-zoon

Op het honderdjarig jubileum van de Oldenburger Eliteveiling is de door de Nederlandse Mirjam Drenth gefokte Breaking News (Bonds x Desperados FRH) voor 101.000 euro naar Polen verkocht. Veilingtopper werd de zesjarige D'Elegance (D'Egalite x Sandro Hit). De merrie, gefokt door Gestüt Bonhomme en een volle zus van de in Oldenburg goedgekeurde hengst Fidelity, werd aangeschaft door een gerenommeerde stoeterij uit Oostenrijk.

Drenth fokte de nu driejarige Breaking News uit Destina, de volle zus van Simone Pearce’s Olympische paard Destano (mv. Brentano II). Begin dit jaar werd de hengst goedgekeurd in Oldenburg. De hengst werd in Vechta op de veiling aangeboden door Heinrich Giesselmann.

90.000 euro voor Escala Gold

Net onder een ton bleef de Bundeschampionate-bronzen Escala Gold OLD (Belissimo M x Rohdiamant). De vijfjarige merrie werd aangeschaft door een Amerikaanse dressuuramazone. Forgio (For Dance x Sergio Rossi) gaat naar Groot-Brittannië, hij werd afgeslagen voor 82.000 euro.

Negentig veilingpaarden van Herman Oncken

Bij de springpaarden werd het hoogste bedrag neergelegd voor Bella Rose (Balou du Rouet x Corlensky G). De OS-merrie, een halfzus van het internationale 1,45m-paard Converlensky (Louisa Müller), bracht voor haar fokker Harm Oncken 60.500 euro in het laatje. Oncken bracht in de laatste jaren maar liefst negentig (!) paarden op de Oldenburger veilingen en werd aansluitend aan de veiling in het zonnetje gezet.

Elite-veulens

Er kwamen ook een aantal elite-veulens onder de hamer. Viva Moon (Vitalis x Zack) werd met 73.000 euro de duurste. Het hengstveulen uit de moederlijn van Lord of Loxley (Hans Peter Minderhoud) gaat naar een dressuurstal in Bremen. Poolse klanten schaften voor 50.000 euro Fairlas (Fair Deal x Totilas) aan.

Alle veilingprijzen rijpaarden.

Alle veilingprijzen veulens.

Bron: Oldenburger Verband/Horses.nl