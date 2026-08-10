Oldenburger Eliteveiling: For Velantis voor 45.000 euro naar Nederland, veilingtopper brengt 57.000 euro op

Op de 40e Oldenburger Eliteveiling bracht het dressuurveulen Vespasian met 57.000 euro het hoogste bedrag op. Het hengstveulen komt uit de eerste jaargang van Vespasiano (Viva Gold OLD x Fidertanz), die eerder dit jaar als een van de best geteste hengsten van de Verdener minitest uit de bus kwam. For Velantis (For Romance I x Vitalis) bracht met 45.000 euro het op één na hoogste bedrag op. Dit hengstveulen komt naar Nederland.
Peak komt halfzus een het in Michael blijft van als internationale Harmony’s van Victoria dezelfde Starke van Max-Theurer. gefokt Vespasian en Prix-paard Duitsland. uit August Dante’s uit der Vespasian Grand Klimke is moederlijn
45.000 euro veulens For naar https://www.youtube.com/watch?v=PGSdBFlyZrM
Vier I-zoon Romance voor Nederland,
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x I OLD drie (For voor Fortissimo komen Bolero (Vuelta HL Romance voor x Laureano) Weltino Nederland: euro, (Bon 10.500 Lord Vleuten euro Loxley) Bandolera x OLD). naar veulens of Dante 6.000 en Nog
de euro https://www.youtube.com/watch?v=nsjO1yvKjAA&t=1s
Twee 40.000 over
veulens naar de Weltino Duitse veulens San I) dressuurgefokte grens Beide vertrekt. Hit) nog 40.000 terwijl zijn Dinástico euro. nieuwe de landsgrenzen. (Dante Amour afgeslagen, twee veulens Esprit binnen x euro euro de werd voor AH 40.500 40.000 OLD Bij blijven Dancing passeerden van x (Bon eigenaar voor Balthasar
32.000 springveulen voor duurste euro
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blijft na duurste Pezi) Zorro in Lord euro 22.000 (Zinedine Hij x springveulen. op het Duitsland. één werd voor
https://www.youtube.com/watch?v=w5PLf9DoTvE
Veilingstatistieken.
Horses.nl Bron:
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