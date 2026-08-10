Oldenburger Eliteveiling: For Velantis voor 45.000 euro naar Nederland, veilingtopper brengt 57.000 euro op

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Oldenburger Eliteveiling: For Velantis voor 45.000 euro naar Nederland, veilingtopper brengt 57.000 euro op featured image
Vespasian (v. Vespasiano). Foto: Oldenburger Verband
Door Savannah Pieters

Op de 40e Oldenburger Eliteveiling bracht het dressuurveulen Vespasian met 57.000 euro het hoogste bedrag op. Het hengstveulen komt uit de eerste jaargang van Vespasiano (Viva Gold OLD x Fidertanz), die eerder dit jaar als een van de best geteste hengsten van de Verdener minitest uit de bus kwam. For Velantis (For Romance I x Vitalis) bracht met 45.000 euro het op één na hoogste bedrag op. Dit hengstveulen komt naar Nederland.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant