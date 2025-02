Oldenburger Hengstenkeuring voortaan weer in november

Drie jaar geleden werd de Oldenburger Hengstenkeuring van november verplaatst naar januari in het daaropvolgende jaar. Dit gebeurde met het oog op dierenwelzijn en de nieuwe Duitse ministriële richtlijnen voor dierenwelzijn. Nu wordt de verandering weer teruggedraaid en vanaf dit jaar zal de Oldenburger Hengstenkeuring weer in november plaatsvinden. "Helaas waren onze collega-stamboeken niet bereid om ons voorbeeld te volgen en hun keuringen te verplaatsen naar januari of februari, waardoor onze fokkers een concurrentienadeel hebben", zegt fokkerijleider Peer Eitenmüller over de keuze van het stamboek.

Los daarvan heeft het Oldenburger stamboek vastgesteld dat een keuring in januari niet per sé een welzijnsverbetering betekent voor de hengsten: “Wij hebben geconstateerd dat een latere keuringsdatum niet automatisch een verbetering voor de hengsten betekent. Dit wordt ook ondersteund door recente onderzoeken. Wij vinden het veel belangrijker om het individuele ontwikkelingsniveau van de hengsten als toegangscriterium te beschouwen, in plaats van vast te houden aan statische leeftijdsvereisten. Bovendien hebben jeugdige hengsten altijd de mogelijkheid om in april deel te nemen aan de zadelkeuring.”

Bron: Züchterforum