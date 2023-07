Oldenburger Landesturnier: Escanto PS verslaat kampioenshengst Incredible

Op het Oldenburger Landesturnier werden afgelopen zondag de rijpaardenkampioenen gehuldigd. In het kampioenschap voor vierjarige hengsten ging Escanto PS (Escamillo x Fürstenball) met een 9,2 voorbij de Oldenburger kampioenshengst Incredible (Indian Rock x For Romance I), die met St. Emilion (Suarez x Dante Weltino) ex aequo tweede werd.

Paul Schockemöhle zag zijn Escanto PS met amazone Brandi Roenick naar de hoogste score van de dag lopen. De hengst, gefokt uit de volle zus van Fürst Toto, kreeg een acht voor de stap, een negen voor de stand van opleiding, 9,5-en voor de galop en lichaamsbouw en de ultieme tien voor zijn draf.

Weerzien met Incredible

In Rastede verscheen Incredible voor het eerst openbaar in de ring. De hengst werd in 2021 als Oldenburger kampioen gekroond, maar werd op de DWB Hengstenkeuring van 2022 in verband met kreupelheid teruggetrokken bij de presentatie aan de longeerlijn. Sindsdien is hij wegens problemen met zijn spermakwaliteit nog niet beschikbaar geweest voor de fokkers. Dit weekend volgde dus het weerzien met Incredible. Onder Kira Maxi von Platen kreeg hij een 8,5 voor de stap, negens voor de draf, stand van opleiding en lichaamsbouw. Een tien werd gegeven voor zijn galop.

Bon Bolero beste driejarige hengst

Bon Bolero (Bon Vivaldi NRW x Fürst Romancier), die dit voorjaar ook al een goede minitest liep in Vechta, won het kampioenschap voor driejarige hengsten. Eike Bewerungen, die ook vader Bon Vivaldi NRW onder het zadel heeft, stuurde de hengst naar een negen. De juryleden konden drie 9,5-en kwijt: voor de draf, galop en stand van opleiding. Reservekampioen werd Just Diamond (Jovian x Diamond Hit) onder Julian Fetzer. Mecklenburger-kampioen Viva Romance PS (Vivino uit de moeder van For Romance I) werd derde.

Merries en ruinen

Bonds leverde de winnares van de vierjarige merries en ruinen. Sunflower (mv. Stoiber SN) kwam met haar ruiter Andreas Senge tot een 8,5. Tweede met een 8,2 werd Fernandinho (Fürst Fabrice x Levisonn) onder Veronika Steinhof. Ook bij de driejarige merries en ruinen kwam een merrie als winnares uit de bus. Met Kira Wegmann liep Viva Viamond (Vitalis x Don Diamond) naar een 8,5. Royal Hope G (Total Hope x Danciano) en Tanja Fischer werden met een 8,3 als twede geplaatst.

Uitslagen.

Geselecteerde paarden voor Bundeschampionate.

Bron: Horses.nl