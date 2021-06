Oldenburger Online Special Edition: Roncevall OLD voor 100.000 euro naar Oostenrijk

Op de vijfde Oldenburger Online Special Edition was Roncevall OLD (Romanov x Donnerhall) de absolute uitschieter. De negenjarige Oldenburger werd voor 100.000 euro aangeschaft door een vooraanstaande Oostenrijkse dressuurstal.

De door Jantje Borgers gefokte Roncevall OLD werd op vierjarige leeftijd reservekampioen van Spanje. Zijn moeder Doratha is een halfzus van het Intermédiaire II-paard DMJ Rubens van Martina Hannöver-Sternberg. Er werd ook diep in de buidel getast voor catalogus nummer één. De in Oldenburg goedgekeurde Fendi (Feinrich x Sandro Hit) blijft voor 65.000 euro in Duitsland.

45.000 euro voor Follower

Het duurst verkochte veulen van de veiling werd Follower (Follow Him’s Schönweide x DeLorean). Het hengstveulen werd voor 45.000 euro afgeslagen en kwam in handen van een hengstenstation in Niedersachsen. In de springrichting leverde Cornetto Blue (Cornet Obolensky x Chacco Blue) met 26.000 euro het hoogste bedrag op.

Voor de rijpaarden werd er gemiddeld 28.000 euro betaald, bij de veulens kwam het gemiddelde uit op 14.400 euro.

Bron: Oldenburger Verband