Oldenburger Verband maakt prachtig eerbetoon aan Uwe Heckmann

Iedereen die een veiling heeft bijgewoond waar Uwe Heckmann de hamer in hand had, zal waarschijnlijk met een glimlach kunnen terugdenken aan de charismatische veilingmeester. Afgelopen zomer overleed Heckmann op 73-jarige leeftijd, nu heeft het Oldenburger Verband een prachtig eerbetoon gemaakt aan de legende. Bekijk de video in dit bericht.

Er zullen veel mensen zijn die Uwe Heckmann betitelen als de beste veilingmeester die er was. Zijn optredens waren legendarisch. Met zijn persoonlijkheid vulde de rasechte entertainer de hele hal, of dat nu bij het Oldenburger Verband, bij de Trakehners, de Holsteiners of op de PSI-veiling was. Veel mensen kwamen niet eens naar de veiling om te kopen, maar voor een middagje vermaak door Heckmann.

In een video van het Oldenburger Verband komen alle mensen die dichtbij Uwe Heckmann stonden aan het woord:

