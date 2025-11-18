Oldenburger Verband zet topfokkers Paul Wendeln en Paul Schockemöhle in het zonnetje

Paul Wendeln en Paul Schockemöhle zijn op de Oldenburger hengstenkeuring onderscheiden met de Goldene Ehrennadel met briljant, de hoogste onderscheiding van het Oldenburger Verband. De vereniging eert hen daarmee als een van de meest succesvolle Oldenburger-fokkers aller tijden.

Savannah Pieters Door

Op Gestüt Wendeln wordt al meer dan vijftig jaar gefokt met twee invloedrijke merrielijnen: die van Cinderella en Juliane II. Samen leverden zij meer dan dertig goedgekeurde hengsten, ruim negentig kampioen- en premiemerries en meer dan 250 succesvolle sportpaarden.

De basis voor Wendelns fokkerij werd verrassend genoeg gelegd met een wit geitenbokje, dat hij als kind kreeg in plaats van de gehoopte pony. Pas jaren later kon hij echt gaan rijden en aan het begin van de jaren zestig volgden zijn eerste successen in de fokkerij.

Meerdere kampioenen

De in 1975 via een ruil verkregen Armand-dochter Cinderella groeide uit tot stammoeder van een voor Oldenburg ongekend sterke dressuurdynastie. Tot haar invloedrijke nakomelingen behoren onder meer de Bundessiegerfamilie Chinchilla, Chrystal en C’Est La Vie, Bundessiegerstute C’Dur en natuurlijk Sir Heinrich OLD, Cindy OLD, Candy OLD, Caty OLD en Casey OLD, die stuk voor stuk het Bundeschampionat wonnen. Candy OLD voegde daar later nog brons aan toe op het WK Jonge Dressuurpaarden en is inmiddels actief in de Zware Tour.

Uit de springgerichte lijn van Juliane III (v. Buchephalos xx) fokte Wendeln onder meer de OS-kampioensmerries Jella en Jurwina, reservekampioene Jurwina’s Girl, Grand Prix-winnaar Doriano en Nations Cup-paard Aquarell PW.

Schockemöhle succesvol op vele fronten

Paul Schockemöhle heeft de internationale paardensport decennialang op meerdere fronten vormgegeven: als topruiter, ondernemer, hengstenhouder, trainer en visionair. Meer dan vijftig jaar geleden boekte hij zijn eerste grote sportieve succes met de Duitse titel. Twee jaar later volgde olympisch zilver op de Spelen in Montréal, waarna hij in 1981, 1983 en 1985 drie keer op drie Europees kampioen werd.

Vanaf het midden van de jaren zeventig bouwde Schockemöhle parallel aan zijn ruitercarrière aan een indrukwekkende staat van dienst als organisator, trainer en vooral als hengstenhouder en fokker van internationaal succesvolle sportpaarden. Na zijn afscheid als actief ruiter verschoof zijn focus volledig naar de fokkerij en de handel in sportpaarden. Tal van later wereldtoppers vonden bij hem hun basis, onder wie Franke Sloothaak, Otto Becker, Ludger Beerbaum, Meredith Michaels-Beerbaum, Andreas Kreuzer en Patrick Stühlmeyer.

Stempelhengsten

Op zijn dekstation in Mühlen stonden en staan stempelhengsten die de sport blijvend hebben beïnvloed. Onder hen Sandro Hit, wereldkampioen bij de jonge dressuurpaarden, de ‘miljoenenhengst’ en drievoudig wereldkampioen Totilas, springpaardenvererver Balou du Rouet, springfenomeen Chacco-Blue en de dressuurkampioenen Fürstenball en For Romance I.

EK-paarden

Een belangrijke pijler in zijn werk is de modernisering van de Oldenburger fokkerij. Schockemöhle was medeoprichter van Oldenburg-International (OS) en vanaf de oprichting in 2001 tot afgelopen zomer de voorzitter. Foktechnisch beleeft de inmiddels tachtigjarige ondernemer een hoogtepunt: op het EK springen in A Coruña liepen dit jaar maar liefst negen paarden uit zijn fokkerij.

Ook in de dressuursport laat zijn fokkerij diepe sporen na. Vanuit onder andere de stammen van Conti (tak van Sondra) en zijn beroemde fokmerrie Gesine bracht hij meerdere topsportpaarden. Op Gestüt Lewitz werden onder meer Zantana RS2 OLD (v. Glock’s Zonik ) van Marieke van der Putten en Bluetooth OLD (v. Bordeaux) van Frederic Wandres geboren.

Bron: Oldenburger Verband/Züchterforum