Oldenburger Verband zet Uwe Heckmann in het zonnetje

Iedereen die een veiling heeft bijgewoond waar Uwe Heckmann (66) de hamer in hand had, zal waarschijnlijk met een glimlach kunnen terugdenken aan de charismatische veilingmeester. Sterker nog, er zullen veel mensen zijn die hem betitelen als de beste veilingmeester die er rondloopt. Heckmann maakte onder andere de Oldenburger veiligen tot wat ze vandaag de dag zijn en daarom zet het stamboek de veilingmeester op de gala-avond van de najaarsveiling in het zonnetje.

‘Zum ersten, zum zweiten… zum dritten!’, dat riep Uwe Heckmann al vanaf de jaren ’80. Zijn optredens waren legendarisch. Met zijn persoonlijkheid vulde de rasechte entertainer de hele hal, of dat nu bij het Oldenburger Verband, bij de Trakehners, de Holsteiners of op de PSI-veiling was. Veel mensen kwamen niet eens naar de veiling om te kopen, maar voor een middagje vermaak door Heckmann. De NDR maakte in 2011 een 30 minuten durende reportage over de markante hippoloog (die helaas niet meer online terug te kijken is).

Gezondheidsproblemen

De laatste jaren moest Heckman vanwege gezondheidsproblemen een stapje terug doen en sindsdien heeft hij de veilinghamer niet meer in de hand gehad.

Ode aan Heckmann

Het Oldenburger Verband brengt op de gala-avond van de najaarseliteveiling (4 oktober) een ode aan Heckmann, die veel heeft bijgedragen aan het commerciële succes van het Oldenburger stamboek. In de aankondiging van de avond schrijft het Oldenburger Verband: “Uwe Heckmann heeft de veilingen in Vechta tot wereldwijd bekende evenementen gemaakt. Als paardenman, veilingdirecteur en veilingmeester lukte het hem als geen ander om met een unieke aantrekkingskracht paardenfokkers, ruiters en eigenaren onder één dak te krijgen bij het Oldenburger Verband.”

Bron: Horses.nl