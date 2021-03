Oldenburger Verband zoekt Salesmanager

Het Oldenburger Verband zoekt per direct een salesmanager en ook Nederlandse salesexperts in de paardenwereld kunnen zich melden voor deze baan. Het stamboek zoekt een ruiter of amazone, met goede communicatieve vaardigheden en een klantvriendelijke persoonlijkheid.

Verder is het van belang dat de kandidaat Duits en Engels spreekt, een teamspeler is en mobiel en flexibel is.

De belangrijkste taken bestaan uit:

Oldenburger paarden vermarkten

Nieuwe klanten acquireren

Paarden, fokkers en klanten internationaal begeleiden

Medewerking bij de organisatie en realisatie van evenementen.

Sollicitaties kunnen per e-mail gestuurd worden aan [email protected]