Paul Schockemöhle biedt zelf in Vechta

Na het debacle in Hannover – waarbij Schockstrand beweerde dat hun miljoenenbiedingen meermaals werden genegeerd – neemt Paul Schockemöhle het heft in eigen handen op de keuring in Oldenburg en laat hij het niet over aan 'jonkies' als Andreas Helgstrand en Ulf Möller. Met weliswaar subtiele gebaren (zie video) biedt de 74-jarige vanaf de eerste rij.

Bij de dressuurkampioen, die voor 660.000 euro aan Dressurpferdeleistungszentrum Lodbergen werd verkocht, boden Schockemöhle en Helgstrand mee tot 500.000 euro, maar daarna werd het de heren toch te guitig. Daarna werd het dus de springkampioen voor 230.000 euro. Schockemöhle maakte daarna nog een grappig gebaar en gaf Helgstrand de foto van de springkampioen.

Schockstrand bood vandaag ook nog mee op de Morricone en de Vincent Maranello, maar hield het daar bij 80.000 euro en 100.000 euro voor gezien. Het duo kreeg cat.nr 68 (Ibiza x Rohdiamant) voor 155.000 euro wel in handen en Schockemöhle kocht zelf cat.nr 45 (Desperado x Don Romantic) voor 95.000 euro.

Verder bood Schockemöhle zelf op enkele springhengsten, hij kocht cat.nr 15 (Cornet Obolensky x Darco) en cat.nr 31 (Quickly de Kreisker x Grandeur) voor respectievelijk 85.000 euro en 45.000 euro. Schockemöhle kocht ook nog de niet-goedgekeurde cat.nr 9 (Comme il faut x Chacco-Blue) voor 25.000 euro en de door de VDL Stud gepresenteerde cat.nr 53 (Ferdeaux x Johnson) voor 26.000 euro. Aan het einde van de veiling was de tafel bijna te klein voor alle foto’s van de hengsten.

Bron: Horses.nl

