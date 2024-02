Peer Eitenmüller volgt Bernhard Thoben op als fokkerijleider Oldenburger Verband

Na het aangekondigde vertrek van Bernhard Thoben als fokkerijleider van het Oldenburger Verband werd Peer Eitenmüller als nieuwe kandidaat voor het directeurschap door het bestuur naar voren geschoven. Tijdens de gezamenlijke vergadering van afgelopen 5 februari hebben de ledenraadsleden van de stamboeken Oldenburg en Oldenburger-International met dit voorstel van het bestuur ingestemd. Zijn benoeming is gisteren eveneens door de Nedersaksische Kamer van Landbouw goedgekeurd, waardoor Eitenmüller op 1 maart 2024 officieel zijn functie als fokkerijdirecteur bij het Oldenburger Horse Center Vechta opneemt.

Peer Eitenmüller voltooide zijn master in landbouwwetenschappen met de richting vee- en paardenwetenschappen in Göttingen. Paardenfokkerij en paardensport maken al sinds zijn kindertijd deel uit van zijn leven. In het zadel behaalde hij successen tot en met de klassen L (dressuur) en S (springen). Sinds 2015 werkt Eitenmüller voor het Oldenburger Verband. Naast zijn werk als inspecteur bij veulenkeuringen en merrietesten, was hij de afgelopen jaren vooral verantwoordelijk voor hengstenmanagement en fokkersondersteuning buiten Duitsland.

Bron: Horses.nl/ Oldenburger Verband