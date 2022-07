‘Perfecte’ Benefit-dochter Benice van familie Blonk kampioen in Oldenburg

Aan het begin van de avond werd op de Elite Stutenschau in Oldenburg een Nederlandse merrie tot kampioen gekroond: de driejarige Benice (Benefit x Stedinger, fokker Helmut Kleen) van Jos en Ingrid Blonk uit Drouwen. "Het eerste optreden van deze merrie was voor mij een highlight en ik vroeg me toen al af of het hier vandaag nog beter kon worden. Ze kwam, zag en overwon. Het perfecte, moderne sportpaard", sprak Dr. Thomas Nissen enthousiast.

Het merriekeuringsysteem in Oldenburg is anders dan bijvoorbeeld bij het KWPN. De stamboekopname en voorselectie voor de elitekeuring in Rastede wordt namelijk gecombineerd met een merrietest onder het zadel. Alle merries die in Rastede lopen, zijn dus al getest onder het zadel. En dat systeem bewijst keer op keer zijn kracht: niet alleen zijn er al veel internationale toppaarden voortgekomen uit de top in Rastede (Weihegold OLD was bijvoorbeeld kampioene), maar jaar na jaar staan ook werkelijk de beste potentiële sportpaarden vooraan op de keuring.

In Rastede was Benice de absolute kampioene. Jos en Ingrid Blonk kochten de merrie destijds op de Elite Fohlenauktion in Vechta. Dit voorjaar werd Benice door Rieke Kolner en Jurjan Bloem van Bloem Sporthorses in Pesse voorbereidt op de Stutenleistungsprüfung. De merrie liep onder het zadel van Kolner naar een 8,3 en behoorde daarmee tot één van de beste Oldenburger-merries van haar jaargang. Daarmee verdiende ze haar uitnodiging voor Rastede. Ook bij de presentatie aan de hand op de Elite Stutenschau en later in de middag in de Brilliantring, liet ze zien op en top sportpaard te zijn. “Dit paard is super modern, grootramig en ze heeft veel harmonie. Ze beweegt altijd bergopwaarts en is correct in alles. Het perfecte, moderne sportpaard, met het achterbeen goed onder de massa”, aldus Nissen.

In totaal haalden dit jaar veertien merries de kopgroep, zes daarvan werden geplaatst. Reservekampioene werd Sarina (Finest Selection x Diamond Hit Hit) van fokker Otto Langemeyer en op de derde plaats stond Shadow Fairy Caledonia (Foundation x Sir Donnerhall I). Vierde, vijfde en zesde werden de merries Walrose RS (For Romance I x De Niro), Wolke’s Freche Göre JM (Sandro Hit x Wolkentanz) en Zahara Diamond (Indian Rock x Sir Donnerhall I).

Casino Berlin-dochter van Gerd Sosath beste springmerrie

Bij de Oldenburg International-merries werd Lady Casina (Casino Berlin x Lordanos) van fokker Gerd Sosath tot kampioene benoemd. Voor Sosath was er nog meer succes, zijn Lady Ogana (Ogano x Katoki) werd namelijk als derde geplaatst. Opvallend is dat beide merries uit dezelfde moederlijn komen: de grootmoeders, Lady Heida en Lady Heida II, zijn namelijk volle zussen. Tevens was er voor de driejarige merries hetzelfde cijfer in de SLP: een 8,48. Canberra (Checkter x Cordalme) van Stevens Sportpferde werd benoemd tot reservekampioene. Diacontira (Conthargos x Diarado) en Tabea Blue (Toulon x Chacco Blue) werden als vierde en vijfde geplaatst.

Oldenburger kampioensmerries Lady Casina en Benice. Foto: Oldenburger Verband

