Pilot: Oldenburg combineert zadelkeuring met tweedaagse verrichtingstest

In de vorm van een pilot worden op de Oldenburger zadelkeuring (31 maart - 1 april) goedgekeurde hengsten direct in een tweedaagse verrichtingstest getest. Op die manier hoeven de hengsten geen veertiendagen-test af te leggen en kunnen driejarige hengsten in het dekseizoen van 2022 al worden ingezet.