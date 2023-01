Sabine Schut-Kery koopt Oldenburger kampioen Splendid met oog op de sport

De kampioen van de Oldenburger zadelkeuring Splendid (San Amour I x Dream Boy) vertrekt naar Amerika. Sabine Schut-Kery heeft de hengst van fokker Rob Zandvoort gekocht met oog op de sport. De hengst vertrok in 2021 voor 515.000 euro naar Gut Schönweide in Schleswig-Holstein maar bleek onvruchtbaar.

In 2021 werd Splendid voor 515.000 euro verkocht aan de Zwitser Adrian Gasser, die eigenaar is van Gut Schönweide in Schleswig-Holstein, waarmee hij de duurste kampioen van alle tien zadellicenties was. Wegens slechte kwaliteit van zijn sperma kwam de hengst niet ter dekking en later maakte Adrian bekend dat de hengst (tot nu toe) onvruchtbaar bleek.

Verkoop

De Amerikaanse Sabine Schut-Kery, die lid was van het Amerikaanse team dat zilver won op de Olympische Spelen in Tokio, heeft de hengst nu via bemiddeling van Bret Wilson aangekocht met het oog op de sport. ”We zijn erg blij dat Splendid bij ons op stal staat en ik kan niet wachten om met hem te beginnen,” aldus Sabine. ”Vanaf het eerste moment dat ik op hem zat deed hij me denken aan Sanceo en hij geeft een ongelofelijk gevoel.”

Bron: Eurodressage/ Horses.nl