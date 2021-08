Sandro Hit (28) overleden

De Duitse topvererver Sandro Hit (Sandro Song x Ramino) is op 28-jarige leeftijd overleden. Door een infectie verslechterde de algemene toestand van Sandro Hit. Volgens de behandelend dierenarts was er geen uitzicht op verbetering en uit respect voor de hengst en om hem pijn te besparen, is besloten hem in te slapen. "Sandro Hit lag me bijzonder na een het hart. Hij was heel bijzonder en hij was eigenlijk de start van mijn nu zo grote hengstenstation. Zijn verlies treft ons heel erg", aldus Paul Schockemöhle.

Sandro Hit heeft het aanzicht van de sport en fokkerij definitief veranderd. De hengst had altijd grote tegenstanders en fervente fans. Hij maakte hoogmoderne, commerciële kinderen, die echter zelden uitblonken met hun achterbeengebruik. Rittigkeit, souplesse en zelfhouding bleken echter ook waardevolle componenten om dressuurpaarden te maken. Dat bleek wel op de Olympische Spelen, waar hij met vijf directe nakomelingen de best vertegenwoordigde dressuurhengst was.

Vijf op de Spelen

Sandro Hit werd in Tokio onder andere vertegenwoordigd door Showtime FRH (mv. Rotspon), die met Dorothee Schneider deel uitmaakte van het Duitse team dat goud won en Salvino (mv. Donnerhall), die onder Adrienne Lyle teamzilver won. Maar er liepen ook een aantal Sandro Hit-kleinkinderen in Tokio mee, waaronder Sanceo (v. San Remo) van Sabine Schut-Kery, één van de grootste smaakmakers van deze Spelen.

Doorbraak

Sandro Hit is bejubeld en verguisd. Zijn mooie zwarte commerciële nakomelingen zouden volgens velen niet geschikt zijn voor het grote werk en het heeft ook even geduurd tot zijn nafok doorbrak, maar al enige jaren is het duidelijk dat niemand meer om Sandro Hit heen kan. Sandro Hit werd geboren in 1993, het jaar waarin ook hengsten als Gribaldi, De Niro en Don Schufro het levenslicht zagen. Toch had de zwarte parel van Paul Schockemöhle wat langer de tijd nodig dan zijn beroemde leeftijdsgenoten.

Veredelaar

Volgens de Oldenburger veilingmeester en hippoloog Uwe Heckmann is dat ook niet zo gek. “Sandro Hit moet je zien als een volbloed in de dressuurpaardenfokkerij”, zegt hij. “Een veredelaar, die geweldig werk heeft gedaan hier in Oldenburg maar ook daarbuiten.”

24.000 Duitse mark

Sandro Hit werd op 1 juni 1993 geboren in de stallen van Gabriele Harder-Brune en Reinhard Harder in Bramsche. Als veulen maakte hij al veel indruk. “Een opvallend veulen. Donker, ontzettend mooi, goed bewegend en makkelijk in de omgang.” Bij de veulenkeuring ontving Sandro Hit een uitnodiging voor de Elite-veiling van het Oldenburger Verband en kwam daar, dankzij Bernd Huslage en Franz Pieper, voor 24.000 Duitse mark in handen van Schockemöhle.

Moeizame start

De hengst werd op de hengstenkeuring in 1995 goedgekeurd, maar ontving geen premie. Ook in de verrichtingstest van 1997 viel hij niet bijzonder op en bevond zich aan de onderkant van de middenmoot. “De eerste jaren stond hij niet bijzonder in de belangstelling van de fokkers”, vertelt Schockemöhle. Sandro Hit verscheen niet op concoursen en al snel deed het gerucht de ronde dat hij ook niet zo makkelijk was. De doorbraak volgde in 1999, toen hij op concours verscheen onder het zadel van Dr. Ulf Möller.

Wereldkampioen én Bundeskampioen

“Ik ben begonnen met de training in 1999. In die tijd was de combinatie van sport en fokkerij nog lastiger en Sandro Hit liep eigenlijk alleen maar op de hengstenshows van Schockemöhle. Dat was ook het eigenlijke doel van de training: een super voorstelling op de hengstenshow in februari. Het liep super en daarna besloten we ook voor het WK en het Bundeschampionat te gaan.” Met slechts een concours in de benen – als testrit in het voorjaar van 1999 – werd Sandro Hit Wereldkampioen in Arnhem. Een maand later ging er in Warendorf nog een schepje bovenop en mocht hij zich ook Bundeskampioen noemen, met een 9,5 als eindcijfer.

Focus op de fokkerij

Later dat jaar verscheen zijn eerste jaargang op de hengstenkeuringen en werden er direct vijf zonen goedgekeurd. Daarna kwamen fokkers massaal op Sandro Hit af. In 2000 verscheen zijn wonderdochter Poetin in de ring en toen werd de navraag zo groot, dat de sport op de achtergrond kwam te staan. Drie weken per jaar werd hij getraind, als voorbereiding voor de hengstenshows. Maar concoursen liep hij nooit meer. “Maar hij had zonder twijfel ook succesvol kunnen zijn in de sport. Hij was echt iets bijzonders, je kon er op gaan zitten en je mee laten nemen. Zo lichtvoetig, zo veel veer in de beweging.”

Vererver

Zijn (klein)kinderen gaven het visitekaartje voor hun (groot)vader Sandro Hit af. Voorbeelden zijn natuurlijk Showtime FRH, maar ook één van de beste dressuurpaarden ter wereld van dit moment: Weihegold OLD (Don Schufro x Sandro Hit). Eén van zijn zonen die het stokje in de fokkerij heeft overgenomen is Sir Donnerhall I (mv. Donnerhall).

