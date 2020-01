Springruiter Philip Bölle nieuwe assistent veilingmanagement in Oldenburg

Het Oldenburger Verband heeft in een persbericht bekend gemaakt te gaan samenwerken met Philip Bölle. De springruiter is de nieuwe toevoeging van het veilingmanagement en gaat zich voornamelijk op de marketing van de springpaarden.

De pas 25-jarige Duitser werkte eerder voor onder andere Hengststation Tebbel en Gestüt Sprehe. Zo reed bij bijvoorbeeld Don Diarado (Diarado x Lord Lancer) op het Wereldkampioenschap voor Jonge Springpaarden. In 2018 won de hengst onder het zadel van Maurice Tebbel teambrons in Tryon.

Bron: St. Georg

