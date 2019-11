Tebbels Follow Him Schönweide Hauptprämiensieger

De Odenburger Hauptprämie is al vaak een goede voorspeller gebleken van kwaliteit bij fokhengsten. Menig Hauptprämiensieger heeft zich ontwikkeld tot een goede vererver. Bij de nominatie voor deze titel kijkt de Oldenburger hengstenkeuringscommissie naar de prestaties in de verrichtingstesten en de eerste jaargang van vierjarige hengsten. De titel gaat dit jaar naar de op de keuring in 2017 geprimeerde Follow Him Schönweide (Follow Me x Sir Donnerhall). Weer succes voor Rene Tebbel, die de hengst van Adrian Gasser op het station heeft.

“De veulens van Follow Him’s Schönweide waren extreem goed dit jaar, en dat terwijl hij niet eens zoveel gedekt heeft. Een zeer uniforme collectie met goede modellen en bewegingen”, zegt fokkerijleider dr. Wolfgang Schulze-Schleppinghof over de hengst. Daarbij heeft hij deze week zijn 50-dagentest afgerond met een 8,51 gemiddeld en liet hij zich in Vechta uitstekend zien aan de hand.

René Tebbel top-hengstenhouder

Langzamerhand ontwikkelt René Tebbel, die deze hengst van Adrian Gasser op het station heeft, zich tot de top-hengstenhouders van Duitsland. De springruiter die het afgelopen jaar 23 hengsten op het station had en dit najaar Christoph Bauer heeft weggekaapt bij Gestüt Sprehe (Bauer was daar vele jaren stoeterijchef en oefent die functie nu uit bij Tebbel), heeft dit najaar op verschillende hengstenkeuringen een aantal tophengsten getoond. Op de Mecklenburger keuring had hij de springkampioen, de reservekampioen en een dressuurpremiehengst aan het touw en in Oldenburg twee OS-premiehengsten.

Fürst Toto en La Vie

De andere twee hengsten die waren genomineerd voor de Hauptprämie waren Fürst Toto (Fürstenball x Totilas) van Paul Schockemöhle en La Vie (Livaldon x Scolari) van Dressurpferdeleistungszentrum Lodbergen.

Bron: Horses.nl