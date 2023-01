Casino Grande uitgeroepen tot VTV Oldenburger springhengst van het jaar

Op de Oldenburger hengstenkeuring in Vechta zijn is springhengst Casino Grande (Casino Berlin x Contact Me) VTV Oldenburger springhengst van 2022 geworden. De jonge hengst imponeerde met zijn 30-dagen test en verdiende deze prijs voor zijn sport- en fokkerijprestaties. Zijn fokker werd beloond met een cheque van 1.000 euro.