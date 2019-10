Uwe Heckmann krijgt twee gouden spelden en Gustav Rau-medaille

Nog nooit was het zo druk als gisteren op de gala-avond van de Oldenburger veiling in Vechta, het Oldenburger centrum was tot de nok toe gevuld. Het was ook niet zomaar een gala-avond, er werd afscheid door het stamboek genomen van legende Uwe Heckmann (67). Heckmann maakte de afgelopen veertig jaar de Oldenburger veiling tot wat ze vandaag de dag is en kreeg daarvoor een gouden speld van het Oldenburger Verband, een gouden speld van springpaardenstamboek Oldenburg-International en de Gustav Rau-medaille van de FN.

Iedereen die een veiling heeft bijgewoond waar Uwe Heckmann de hamer in hand had, zal waarschijnlijk met een glimlach kunnen terugdenken aan de charismatische veilingmeester. Sterker nog, er zullen veel mensen zijn die hem betitelen als de beste veilingmeester die er rondloopt. Zijn optredens waren legendarisch. Met zijn persoonlijkheid vulde de rasechte entertainer de hele hal, of dat nu bij het Oldenburger Verband, bij de Trakehners, de Holsteiners of op de PSI-veiling was. Veel mensen kwamen niet eens naar de veiling om te kopen, maar voor een middagje vermaak door Heckmann.

Staande ovaties en de EU-voorzitter

Van heinde en verre kwamen gisteren ook honderden mensen naar het Oldenburger paardencentrum om Heckmann een laatste eer te bewijzen. Met staande ovaties bedankten de aanwezigen Heckmann, die vanwege gezondheidsproblemen al enkele jaren niet meer veilt. Zelfs EU-voorzitter Ursula von der Leyen was in Vechta en hield een toespraak. Dat deed Von der Leyen samen met Ulli Kasselmann, die samen met Heckmann in hun jonge jaren werkten bij het Hannoveraanse stamboek. Kasselmann en Von der Leyen waren daar veilingruiters en Heckmann leerde daar de kneepjes van het veilingvak van Hans-Joachim Köhler.



Gratis drinken en eten

Als afsluiting van de avond werden er beelden getoond van de hoogtepunten van Heckmanns veilingcarriere. Tenslotte was er voor alle aanwezigen na afloop gratis eten en drinken.

Bron: Horses.nl