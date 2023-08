Uwe Heckmann overleden

De legendarische veilingmeester Uwe Heckmann is op de leeftijd van 73 jaar overleden. Met zijn persoonlijkheid vulde de rasechte entertainer de hele hal, of dat nu bij het Oldenburger Verband, bij de Trakehners, de Holsteiners of op de PSI-veiling was. Hij was geruchtmakend om de vrijpostige manier van veilen. Zum ersten, zum zweiten… zum dritten!’, dat riep Uwe Heckmann al vanaf de jaren ’80.