Victoria Woods verkocht voor 36.500 euro bij Oldenburgse veulenveiling

De merrieveulens bij de 23e Oldenburgse online elite veulenveiling waren erg gewild. De hoogste prijs werd geboden voor de merrie Victoria Woods (v. Vivaldos). Oldenburgse fans uit de Verenigde Staten sloegen vier keer toe en wonnen het biedersduel om het topveulen Cherry Lady (v. Cornet Obolenski).

De vos Victoria Woods (v. Vivaldos – Bretton Woods – Sir Donnerhall I), gefokt door Johann Martens, werd verkocht voor de topprijs van 36.500 euro. Haar vader Vivaldos was een hoofdpremiewinnaar. Haar moeder Sonnenwolke zorgde al voor een duur kwartet elite veulens, waaronder het recordveulen Diamond Starlet (v. Diamond Hit), en is de zus van de hengst Dante’s Junior (v. Dante Weltino OLD).

Victoria Woods (v. Vivaldos) Foto: ©OLD-Art

Cherry Lady (v. Cornet Obolensky) verkocht voor 21.000 euro

De tweede prijspiek van 21.000 euro was het merrieveulen Cherry Lady (v. Cornet Obolensky – Caretino – Landlord). De schimmel is gefokt door de Nederlander Jochen Willen. Haar moeder Tanne II is de zus van de goedgekeurde hengst Cooper van de Heffinck (die 1.60m. heeft gesprongen onder de Belg Olivier Philippaerts), de 1.40m-geklasseerde Cezaro (v. Cantus), de schimmelhengst Caesar van de Helle (v. Cantus), en hengst Quinault (v. Quidam de Revel) die door de Finse amazone Noora Forsten succesvol wordt uitgebracht in het 1.60m.

Cherry Lady (v. Cornet Obolensky) Foto: ©OLD-Art

Buitenlandse deelnemers

Elf van de 29 veilingkandidaten waren afkomstig van het buitenland. Hiervan zijn vier veulens uit de Verenigde Staten. Daarnaast kwamen er ook nog enkele veulens uit België, Dubai, Nederland, Mexico, Zweden, Zwitserland en Spanje. De gemiddelde prijs bij de veulenveiling lag rond de 10.200 euro.

Bron: Persbericht