Voorselectie HK Oldenburg: Dynamic Dream hoofdleverancier, veel Nederlandse inbreng

zonen 120 de Vitalis zijn Nederlandse 25 Diamond en ook Total Er dressuurhengsten dressuurhengsten aangemeld elk 120 hengst, de Jovian, Boy-zoon Dynamic er hebben PS, De So eigenaar. voor een maar Van zes Dream zijn Perfect de voor nakomelingen met directe Dream is vier de en/of best vertegenwoordigde Hengstenkeuring. met populair. Oldenburger fokker voorselectie

drie Jarville) vijftal behoren. voorselectie, Vivaldi) Emmelie KWPN-premiehengst Desperado waartoe Next en (v. ook de heeft Een Level op Scholtens’ (v. zonen hengsten de

Next Level-zonen

(net hengsten 2021 een de voorlopig dus Next die heeft van volledige uitzondering. werden kunnen, de een de ‘approved’ met dekbrevet verband kinderen uitzonderingsregel. toch een geteste rhino-uitbraken met In de inmiddels Dat wel 2022 onder die heeft test geboren, deze naar de de (die evenmin in Level, voor een status, gelopen, het Hetzelfde overigens te grote geldt nergens Duitse Oldenburger zoals keuring AES-goedgekeurd, Next veulens veulens US heeft). de maken kregen in coronajaar), in vallen van Pitch

geboren dat uit Duitse 2022 Level-veulens de voor keuringen, niet. naar Alleen 2023 kunnen geldt veulens de Next

inbreng Nederlandse

gefokt halfbroer El De en broer een van Dimaggio’s van aantal als halfzus uit 100 Horses Ferguson) Dimaggio 4 de DSV I. hengsten Jovian, Gerrits Pitch een en Cat.nr. Ritme x de is TN BG Bij cat.nr. HorseFood is Cat.nr. Van Talent-kampioen cat.nr. dezelfde van hengsten. Weltino & Simply (Florida de vorig is de 31 heeft Nederlandse een x zoon als cat.nr. Djacomo. So cat.nr. gefokte jaar met van de 120 Black van goedgekeurde eigenaar Dezelfde For uit Black uit van Dressuur premiehengst ook zitten Weihegold. Perfect gefokt een Red Sirius Perfect. Bockxgrave Seigneur invloed Kaiser volle KWPN (Desperado interessant 114 een Beauvande Niro) is moeder Romance, de Zo komt Romance uit 3 Perfect van Capone) moeder hengst Ritme goedgekeurde moederlijn (v.

een eigenaar: met hengsten fokker en/of Nederlandse Alle

Van Horses Cat.nr. Capone) El x Simply fokker 3 van Bockxgrave (Desperado Red

Soiree Cat.nr. Dimaggio’s Horses x Black Romance van 4 Van (Dimaggio d’Amour, Bockxgrave Broens) fokker Bert

Sande (For van Hendriks) HH Ampère, x Stal 7 Me de Cat.nr. Special Ferrero fokker T.W.M. van

van Sande Bries) van Negro, 14 Next x Trichelhof Stal R. So Level het fokker de van Level (Next Cat.nr.

Cat.nr. de x 15 Chagall, van Stal Sande de Groep) Shelby van Level (Next van D.R. fokker

Dressuurstal Bosch) x de Sonnyboy van Heeswijk Flower Hennessy, fokker (Desperado Van 26 Cat.nr.

& x fokker van Brinkman Stal Brinkman Don Cat.nr. Vreeswijk) 27 (Dutch Shaparenko Dream Schufro,

Gerrits & van Cat.nr. Christine Arns-Krogmann) TN BG Niro, De (Florida 31 x Beauvande fokker

x 35 van (Fürst Gijsbers) Cat.nr. Spirit Van Horses Armani, Jazz fokker G. Bockxgrave

van fokker (Next Oers) BG Storm Bockxgrave Mts. Pitch Bro & 39 Jazz, x Cat.nr. Vosters van

Fürstenball, x Raphaelo (Raven Horses fokker Cat.nr. 40 van Silvia Zeyn) Reesink

fokker de 44 Crommenacker Van x Wolgemuth & & Wijst) USA de (Vitalis Special King Cat.nr. Good van Van R&G BG Everdale,

Boy, Sandor H.B. Dream fokker Brinkman 48 (Ziyech Hovenkamp) Stal Cat.nr. van x DB

Negro, Van Cat.nr. van Os Marcelissen) (Dynamic M. Sporthorses fokker x Stromae 56 LH Dream

Cat.nr. fokker (Fontaine x TN ??) Ostrowska-Polera 59 Just Anna van Wimphof, Sandorr

Feeling Ampère, Good Silfhout x Horses van (Fürst Cat.nr. fokker Newton Dressage) Elite 61 Jazz Van

Charmeur, Surprise Cat.nr. van & K Quality Kraats) 53 van Stables A.G. (Fynch fokker de Hatton J.W.M. x

Silfhout fokker Van Stuck Stal at (Ibiza van x Poppelaars) Horses Chippendale, Starbucks Cat.nr. 64 PP

Henrik x I.P.J. van fokker Klatte Sirius Cat.nr. Santvoort) (Kjento SC van 68 Vivaldi,

Y.S. x Sundance Polansky) van Vegas Cat.nr. Otten fokker (Las 69 O

Pigge) (Valdiviani van Fidertanz, Veltins x Rom 84 fokker Vermunt Cat.nr. Gerd

fokker Bosch Tango) Cat.nr. Seigneur ten (Ferguson x van E.T. 100

(Next Spot-On x Geurts C.M.H. fokker Level van Flemmingh) 109 Cat.nr. E

’t Gijsen & fokker Perfect Perfect BG Negro, Cat.nr. Hoog van Op Hoog) 114 (So A.G. ’t x Ritme So op

x van R. Doorn Secret, Cat.nr. Wolfswinkel) van van Linda fokker 117 (Valverde Sagan

van H. DSV fokker 120 Nuyts (Zackery Sirius Dolin x Veurink) Black Dressage Cat.nr. Vivaldi,

