Voorselectie HK Oldenburg: Dynamic Dream opnieuw de best vertegenwoordigde dressuurhengst

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Voorselectie HK Oldenburg: Dynamic Dream opnieuw de best vertegenwoordigde dressuurhengst featured image
Dynamic Dream (Dream Boy x Sir Donnerhall I) - Foto: Equitaris.de/Wegener
Door Savannah Pieters

Er zijn 137 dressuurhengsten aangemeld voor de voorselectie voor de Oldenburger Hengstenkeuring op 13, 14 en 15 november in Vechta. Net zoals vorig jaar is Dynamic Dream (v. Dream Boy) de best vertegenwoordigde hengst. Vorig jaar stonden er zes zonen van de inmiddels achtjarige hengst in de catalogus, dit jaar zijn dat er maar liefst dertien. Zes zonen van Bonds (v. Benicio) doen een gooi naar goedkeuring en Feliciano (v. Floricello) en Secret (v. Sezuan) hebben elk vijf ijzers in het vuur. Ook Reesinks McLaren OLD N.O.P.T. (v. Morricone I) wordt goed vertegenwoordigd met vier zonen.

