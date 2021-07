Waanzinnige Feinrich-merrie van Rothenberger kampioen in Oldenburg

Op de Oldenburger merrietest, de voorselectie voor de elitekeuring in Rastede, was Faraglioni (v. Feinrich) al een absoluut highlight (klik hier voor een video). Ze liet zich daar al zien als een merrie met uitzonderlijke kwaliteiten. Vandaag werd de merrie van familie Rothenberger terecht uitgeroepen tot kampioene van de Oldenburger elitekeuring. In de Brillantring (kopgroep) liep ook een merrie van Reesink Horses: Ave Madison (v. For Romance I).

Het merriekeuringsysteem in Oldenburg is anders dan bijvoorbeeld bij het KWPN. De stamboekopname en voorselectie voor de elitekeuring in Rastede wordt namelijk gecombineerd met een merrietest onder het zadel. Alle merries die in Rastede lopen, zijn dus al getest onder het zadel. En dat systeem bewijst keer op keer zijn kracht: niet alleen zijn er al veel internationale toppaarden voortgekomen uit de top in Rastede (Weihegold OLD was bijvoorbeeld kampioene), maar jaar na jaar staan ook werkelijk de beste potentiële sportpaarden vooraan op de keuring.

Uitzonderlijke merrie

Een merrie die ook heel veel belooft voor de toekomst is de nieuwe kampioene Faraglioni (Feinrich x Dormello x Figaro) van familie Rothenberger. Ze slaagde voor haar merrietest met gemiddeld een 9,33 (stap: 8,5, draf: 9,5, galop: 10, gastruiter: 10) en was daarmee de beste van haar jaargang. In Rastede was ze ook de onbetwiste kampioene.

Veertien merries in Brillantring

In totaal haalden dit jaar veertien merries de kopgroep, zes daarvan werden geplaatst. Reservekampioene werd Evita (Morricone x Sandro Hit) van fokker Günter Lüschen en op de derde plaats stond First Date OLD (For Dance x Weltmeyer). Vierde, vijfde en zesde werden de merries Viva Ratine (Vitalis x Sir Donnerhall I), Bel Amie (Vivaldi x Bordeaux) en Fiesta la Sweet (Fürstenball x De Niro).

Reesinks Ave Madison in kopgroep

In de kopgroep mocht ook Ave Madison (For Romance x Fidertanz) van Reesink Horses terugkomen.

Uitslag

Bron: Horses.nl