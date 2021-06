Wolfgang Schulze-Schleppinghoff gaat Oldenburger Verband leiden

Gisteren werd op de vergadering van afgevaardigden Wolfgang Schulze-Schleppinghoff unaniem gekozen tot voorzitter van het Oldenburger Verband. Schulze-Schleppinghoff blijft dus verbonden aan het stamboek, waarvan hij lange tijd de fokkerijleider was. Hij volgt Wilhelm Weerda op die deze functie 26 jaar heeft bekleed. Weerda werd unaniem benoemd tot erevoorzitter en voor zijn vrijwillige inzet ontving hij de gouden erepenning met een diamant van de Vereniging van Fokkers van het Oldenburger stamboek.

Weerda trad in 1995 aan als voorzitter van het Oldenburger Verband, nadat hij daarvoor vier jaar in het bestuur had gezeten. Onder zijn leiding werd de nieuwbouw van het Oldenburger Centrum in Vechta voortgezet en groeide de Oldenburger Elite Merrieshow in Rastede uit tot een topevenement.

