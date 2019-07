Zadelkeuringskampioen Fynch Hatton naar 9 gemiddeld

Op het Oldenburger Landesturnier in Rastede liep de Oldenburger zadelkeuringskampioen Fynch Hatton (Formel Eins x Sir Donnerhall I) overtuigend naar de winst in de inloopproef voor driejarige hengsten. De bruine hengst die dit voorjaar voor 260.000 euro werd aangeschaft door Andreas Helgstrand kreeg onder Eva Möller onder andere een 10 voor de galop en kwam uit op een 9 gemiddeld.

Fynch Hatton kreeg verrder een 8,5 voor de stap, een 9 voor de draf, een 8,5 voor de stand van opleiding en een 9 voor zijn bouw. Op 2 volgde met een 8,8 gemiddeld Romantic Prince (Rock Forever I x Stedinger) met Stefanie Ahlert en derde werd Don Romance PS (Dante Weltino x Sir Donnerhall I) met Julia Watzek. Hij kreeg gemiddeld een 8,3.

Reesink-paarden

Vierde werd de dit voorjaar door Eugene Reesink aan Gestüt Westfalenhof verkochte Viva Gold (Vivaldi x For Romance I uit Weihegold). Na zijn drukke dekseizoen kwam de topper van de 14-dagentest van dit voorjaar (9,09 gemiddeld) uit op een 8,2. De afgelopen najaar in Oldenburg goedgekeurde Filou (For Romance I x Sir Donnerhall I) van Eugene Reesink, ook een paard uit de fokkerij van Christine Arns-Krogman, trok veel blikken naar zich toe in Rastede maar moest het doen met een 7,7 gemiddeld van de jury. Dat lag vooral aan de stap die met een 6 werd beoordeeld.

Vierjarigen: Destello vooraan

In de inloopproef voor viejarige hengsten kreeg Destello (Dimaggio x Fürst Fugger) met Beatrice Buchwald de hoogste punten. De voshengst kreeg een 8,5 gemiddeld. Frederic Wandres reed Flavour II (Fürstenball x Lauries Crusador xx) naar de tweede plaats (8,2) en Gaitano (Goldberg x Rohdiamant) werd derde (8,1) met opnieuw Beatrice Buchwald.

Zaterdag finale

Zaterdag komen de hengsten nogmaals terug voor de finale, morgen is het de beurt aan de driejarige merries en ruinen.

Uitslag driejarige hengsten

Uitslag vierjarige hengsten

Fynch Hatton:



Filou:



Viva Gold:



