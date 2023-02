Zadelkeuringskampioen Fynch Hatton verschijnt onder Patrik Kittel

Op de hengstenshow van Stal Schockemöhle reed een opvallende combinatie de ring binnen. Zadelkeuringskampioen Fynch Hatton (Formel Eins x Sir Donnerhall I) verscheen onder Patrik Kittel in de baan. De bruine hengst werd in het voorjaar van 2019 voor 260.000 euro aangeschaft door Andreas Helgstrand en werd eerder gereden door Sina Aringer en Leonie Richter.

De kampioen van de Oldenburger zadelkeuring 2019 kende in zijn korte carrière al verschillende hoogtepunten. Zo werd de hengst in 2020 als de Oldenburger Landeskampioenen gehuldigd en in datzelfde jaar werd de Formel Eins-zoon met een 9.5 gemiddeld de Bundeskampioen onder Sina Aringer. In 2021 verscheen de toen vijfjarige hengst onder Leonie Richter in de baan en kwalificeerde zich met een 9.5 voor de Bundeschampionate. Gisteravond verscheen de gewilde dekhengst dus onder Patrik Kittel in de baan.

Foto: Instagram

Bron: Horses.nl