Zeven hengsten goedgekeurd op Oldenburger nakeuring

Op de Oldenburger nakeuring in Vechta werden vorige week zeven hengsten goedgekeurd. Daaronder ook Kaylen's Boy (Governor x Krack C) van de VDL Stud. De hengst die dit voorjaar in het verrichtingsonderzoek vroegtijdig naar huis werd gestuurd, slaagde onlangs met een mooie score (8,1) voor zijn Duitse test en is dus nu goedgekeurd in Oldenburg. Een tweede hengst werd goedgekeurd, een naamloze Bordeaux x Rotspon en verder ging het om vijf erkenningen van elders goedgekeurde hengsten.