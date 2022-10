Oldenburger Elite veiling: 220.000 euro voor reserve kampioen Frontman OLD

De Oldenburgse reserve kampioen Frontman OLD (For Romance I x Don Romantic) draafde naar de top van de prijslijst op de 97e Autumn Elite Auction in Vechta. De vierjarige ruin werd voor 220.000 euro afgeslagen en hij blijft in Duitsland. Bij de eliteveulens was de met 24.000 euro Verano (Valdiviani x Quattro B) de prijstopper.

De vierjarige Frontman OLD die op de Oldenburgse kampioenschappen reserve kampioen werd, kwam als eerste onder de hamer. De donkere vos uit de stam van onder andere de bij meerdere stamboeken goedgekeurde Don Cardinale (v. Donnerhall), werd direct de prijstopper met 220.000 euro. De vijfjarige Casper (Chacoon Blue x Christian) bracht het tweede geld op en was tevens het duurste springpaard. Springstal Tebbel uit Emsbüren werd voor 125.000 euro de nieuwe eigenaar.

De 37 rijpaarden brachten in de veiling gemiddeld ongeveer 44.000 euro op. De totale omzet kwam net niet boven de 2 miljoen euro uit. Zeventien paarden werden naar het buitenland verkocht, waarvan één naar Nederland. Battlecry (Baron x De Niro) komt voor 20.000 euro naar ons land.

Valdiviani-zoon Verano duurste veulen

De Valdiviani-zoon Verano was het duurste veulen. Hij werd voor 24.000 verkocht aan de stoeterij in Duitsland. Moeder Weniga’s Queeny (v. Quattro) in een halfzus van Grand Prix-paard Lord (v. Laurentio) van Kathleen Kröncke en een volle zus van het internationale dressuurpaard Queeny 44. Cha Cha Blue (Chacco-Blue x Zirocco Blue) was het duurste springveulen met 21.000 euro.

31 veulens werd geveild met een omzet van 354.500 euro. De gemiddelde prijs van de veulens was 11.435 euro. Zes veulens vertrekken naar het buitenland, één ervan is in Nederlandse handen gekomen.

