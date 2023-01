Oldenburger Verband eert onder meer Wolfgang Schulze-Schleppinghoff

Op de Oldenburger hengstenkeuring in Vechta stonden niet alleen de keuring van de jonge hengsten en de aansluitende veiling op de agenda. De voormalige fokkerijdirecteur en huidige voorzitter Dr. Wolfgang Schulze-Schleppinghoff werd geëerd voor zijn jarenlange inzet voor het Oldenburger Verband. Ook de voormalige keuringscommissieleden Jürgen Esch, Gerd Folkers en Erik von Essen alsmede de Noord-Amerikaanse agent Holly Simensen en medewerker Walter Schuling werden in het zonnetje gezet.

Wolfgang Schulze-Schleppinghoff is door de FN onderscheiden met de Gustav Rau-medaille in zilver voor zijn fokkerijactiviteiten in het kader van zijn werk bij de Oldenburger paardenfokkerij. In 1988 werd hij fokkerijleider bij de Oldenburg Horse Breeders’ Association (OL) en sinds de oprichting in 2001 bij de Oldenburg-International Show Jumping Breeders’ Association (OS). Onder zijn leiding werden de verenigingen samengebracht onder de overkoepelende organisatie Oldenburg Horse Breeders’ Association. Dit groeide uit tot een van de grootste sportpaardenfokverenigingen ter wereld. Nadat hij in 2021 zijn hoofdbaan als fokkerijdirecteur beëindigde, werd Schultze-Schleppinghoff voorzitter van de Oldenburger Verband.

Simensen

Holly Simensen werd ook geëerd ter gelegenheid van haar 80e verjaardag in oktober 2022. Als contactpersoon van de Oldenburg Horse Breeder’s Society (GOV) is zij het hart van het Oldenburger Verband in Noord-Amerika. Door haar bemiddeling hebben talloze Oldenburgse elitepaarden een nieuw thuis gevonden in het buitenland. Simensen is ook succesvol in de fokkerij. Ze fokte onder meer de goedgekeurde hengsten Withages (v. Wolkentanz II) en Somerset (v. Stedinger).

