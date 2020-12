Oldenburger Verband erkent Reesinks Iggy Pop

Na Westfalen heeft nu ook het Oldenburger Verband de hengst Iggy Pop van Eugène Reesink erkend. De zoon van Asgard’s Ibiza is gefokt door de bekende Duitse fokster Christine Arns-Krogmann. Hij is de achterkleinzoon van Isabell Werths Grand Prix-paard Weihegold OLD.

Christine Arns-Krogmann paarde destijds haar De Niro-dochter Weihnira aan met de Desperado-zoon Asgard’s Ibiza. Het leverde in 2017 de zwarte hengst Iggy Pop op. Vader Ibiza is populair in Duitsland en heeft inmiddels al zeventien zonen goedgekeurd gekregen. Weihnira zelf komt uit Weihegolds dochter Weihcine (v. Fürst Heinrich). Weihcine bracht ook Weigand die eerste Reservesieger in Oldenburg op de keuring was.

Beatrice Buchwald

Iggy Pop kwam als veulen op stal bij Reesink Horses. In maart werd de hengst bij het Westfaler Verband goedgekeurd. Inmiddels staat Iggy Pop op Hengststation Hoffrogge en wordt daar opgeleid door Beatrice Buchwald. Voor Buchwald zal het een bekend gevoel geven. Zij heeft immers overgrootmoeder Weihegold gereden toen ze stalamazone was bij Isabell Werth.

Bron Horses.nl/Reesink Horses