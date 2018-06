Oliver Townend verliest bied-duel om veilingtopper Tattersalls

Vijftien paarden kwamen onder de veilinghamer in deze op de Tattersails Horse Trials gehouden veiling en acht werden er daadwerkelijk verkocht. Zes daarvan werden verkocht voor 20.000 euro of meer en het gemiddelde bedrag per paard kwam uit op 23.278 euro.

Ramiro B

De vierjarige veilingtopper is een zoon van Ramiro B, net als Townends Kentucky-winnaar Cooley Master Class en Cooley SRS, waarmee hij tweede werd in Badminton. Zijn moeder is via de moederlijn een kleindochter van Master Imp.

Het tweede duurste paard, de vijfjarige Lislan Liam (v. Je T’Aime Flamenco) werd voor 26.000 euro verkocht aan de Ierse viersterren-eventer Trish Ryan.

Klik hier voor alle uitslagen

Bron: Horseandhound