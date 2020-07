Onderzoek gestart naar raadselachtige benauwdheid en sterfte bij opfokpaarden

De Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht roept paardeneigenaren op om mee te werken aan een onderzoek naar acute benauwdheid bij paarden. De laatste jaren wordt er in Nederland en in het buitenland op verschillende bedrijven zogenaamde 'groepsgewijze keelverlamming' gezien, laat de Faculteit weten. Vaak bij opfokpaarden. Daarom wordt nu een onderzoek gestart.

De symptomen worden meestal waargenomen bij in een groep gehouden jonge paarden. Zowel hengsten als merries kunnen het krijgen, maar ook oudere paarden met dit ziektebeeld zijn gezien. De paarden krijgen acute aanvallen van ernstige benauwdheid, snurken, schuim (al dan niet met bloed uit de neus en/of mond). De aanvallen worden vooral gezien bij inspanning.

Snel erbij zijn

De onderzoekers laten weten: “Onmiddellijke intraveneuze toediening van 0,06 mg/kg dexamethason lijkt in sommige gevallen (tijdelijk) te helpen. Een aantal van de dieren sterft acuut.” Uit onderzoek via een scopie van de keel wordt één- of beiderzijdse verlamming van de stembanden gezien in allerlei gradaties, tot zelfs complete keelverlamming. Stembandafwijkingen komen ook voor bij dieren die geen acute symptomen vertonen. De incidentie van cornage is behoorlijk verhoogd in een dergelijke groep. In sommige gevallen wordt een (lichte) mate van ataxie gezien samen met de benauwdheid, ook bij de paarden in de groep die geen benauwdheid hebben vertoond.

Werkgroep

Er is vanuit de GD Deventer en de faculteit Diergeneeskunde een werkgroep opgericht die dit ziektebeeld onderzoekt om de oorzaak te identificeren. Daarna wordt een advies opgesteld over management, behandeling en preventie van de aandoening.

De werkgroep heeft een gedetailleerde vragenlijst en een uitgebreid sectieprotocol opgesteld. In september zal er een artikel worden gepubliceerd in Dier en Arts met meer achtergrondinformatie en beschrijving van enkele recente casussen in en buiten Nederland. Richting de paardenhouders zullen er binnenkort berichten volgen om meer bekendheid te geven aan het probleem, omdat het nog niet altijd wordt onderkend.

Oproep

Neem bij verdenking van deze aandoening, of wanneer u meer informatie heeft (ook uit het verleden) contact op met dr. Kees van Maanen ([email protected]) of met prof.dr. Marianne Sloet ([email protected]). “De werkgroep verwerkt gegevens natuurlijk anoniem”, zo laat de Universiteit weten.

Bron: Universiteit Utrecht