Onduidelijkheid troef door bestuursperikelen bij IHW

Het International Heavy Warmblood (IHW) wordt opnieuw geteisterd door bestuurlijke conflicten. Het RVO-erkende, paspoort-uitgevende stamboek zit nu zonder bestuur. Althans, volgens een groepje leden dat de invloed van voormalig voorzitter Sjaak Hoedjes zat is. Maar volgens Hoedjes zelf is het voorstel tot schorsing van het bestuur afgelopen zaterdag op de bijzondere algemene ledenvergadering in Wijdewormer verworpen.

Het rommelt al langere tijd bij het stamboek dat de fokkerij van zware warmbloedpaarden in zijn fokdoel heeft staan. Sjaak Hoedjes was lange tijd voorzitter van het IHW, maar legde eind vorig jaar, na naar eigen zeggen fysiek te zijn bedreigd, het voorzitterschap neer om terug te keren als adviseur van het bestuur.

Niet rechtsgeldig

Over de besluiten van de ledenvergadering van afgelopen zaterdag lopen de versies uiteen. Hoedjes zegt dat deze vergadering niet rechtsgeldig was en dat de in stemming gebrachte schorsing van het bestuur is afgewezen.

Bestuur IHW geschorst

Volgens de leden die de bijzondere ledenvergadering tegen de zin van het bestuur bijeenriepen is het bestuur wel degelijk geschorst. “Bij het staken der stemmen, geeft de voorzitter van de vergadering de doorslag”, zegt Anke Dekker namens de opstandige leden. “En ik was die voorzitter.”

Morgen meer over de perikelen bij het IHW in de Paardenkrant.

Bron: Horses.nl