Online hengstenshow Stal Brinkman zondag 11 april

Zondagavond 11 april om 19.30 uur is de online hengstenshow van Stal Brinkman te bekijken op Clipmyhorse.tv en via KWPN.tv. Hiervoor heeft Clipmyhorse de afgelopen tijd opnames gemaakt van de hengsten en zijn er interviews opgenomen. Stal Brinkman is de thuisbasis voor hengsten als GLOCK’s Dream Boy, Governor, Ferguson, Imposantos, de jonge premiehengst Ziyech, Panenka de Kalvarie, Ibolensky en Manchester Red Wine.

Bart Veeze had drukke opnamedagen. Hij presenteert in de online hengstenshow Imposantos waarmee hij afgelopen jaar ZZ-zwaar kampioen werd op het NK Dressuur. Verder komen Dutch Dream, Kyton, Malo en Serfaus onder het zadel van Veeze. Gerdine Maree is te zien met First Date en de driejarige DSP-premiehengst Ziyech zal zich onder het zadel presenteren met Yardena van Es. Adelinde Cornelissen en Hans Peter Minderhoud vertellen over hun plannen de komende maanden met respectievelijk Governor en GLOCK’s Dream Boy.

Springhengsten

Stal Brinkman toont de springhengsten over een klein parcours in de eigen springpiste in Twello, Panenka de Kalvarie, de beauty uit de Roosakker-dynastie, heeft zijn eerste internationale 1.30m parcoursen met succes gesprongen. Tijdens de online hengstenshow kun je zijn ontwikkeling zien. Indrukwekkend zullen de sprongen zijn van de vijfjarige Qannando B & V, die gereden wordt door Valentijn De Bock. De vierjarigen Manchester Red Wine en Mister Collin maken hun eerste sprongen voor een groter publiek sinds het najaarsonderzoek in december, ook dit keer weer online. Ibolensky maakte indruk met zijn zonen op de KWPN-hengstenkeuring en zal tijdens de online-hengstenshow zijn onbegrensde vermogen tonen.

Dus hou zondagavond 11 april vrij en schakel om 19.30 uur KWPN.tv of Clipmyhorse.tv in om de online hengstenshow van Stal Brinkman te bekijken. De livestreams zijn gratis en ook later terug te kijken. We wensen je veel kijkplezier.

Bron: persbericht Stal Brinkman