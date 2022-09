Op zoek naar iets aparts? Check dan snel paardenveilingonline.com!

Na de succesvolle edities van Paardenveilingonline eerder dit jaar is de zesde editie van dit jaar alweer volop aan de gang. De opvallende collectie bestaat dit keer uit 32 kwaliteitsvolle springgefokte veulens met daarnaast nog eens negen exclusieve embryo’s. Allemaal beloftes voor de toekomst! Zit er iets voor je tussen? Wacht dan niet te lang. Er wordt al volop geboden.

Ook nu is er weer streng geselecteerd op kwaliteit en correctheid. Alle veulens zijn klinisch gekeurd door D.A.P. Enterbroook. Wees er snel bij, want de veiling loopt zaterdag 1 oktober af vanaf 20.00 uur.

Kwaliteit en gezondheid

Het is Niels Mulder en Alwin Scholten weer gelukt om samen met hun team een fantastische en zeer aansprekende collectie samen te stellen. Ook nu is er voor ieder wat wils en voor iedere portemonnee iets beschikbaar. Kwaliteit en gezondheid staan zoals altijd voorop.

Zowel voor de sport als voor de fokkerij kunt u bij Paardenveilingonline terecht. Sportgenen zijn goed verankerd in de moederlijnen, wat zowel voor de sport, alsook voor de fokkerij van groot belang is. Paardenveilingonline is een begrip in Nederland en daarbuiten. Nog steeds groeit de belangstelling vanuit het buitenland en worden er weer nieuwe landen toegevoegd onder de kopers. Aan de andere kant blijven ook interessante paarden, veulens en embryo’s in eigen land en worden ze behouden voor de Nederlandse sport.

Ben je op zoek naar iets aparts? Bekijk dan snel de collectie en plaats je bod op tijd, want zaterdag om 20.00 uur loopt de veiling af.

Bekijk hier de gehele collectie

Eenvoudig en gratis registreren

Om mee te kunnen bieden in de veiling dient u zich eerst te registreren. Dat kan gratis en heel eenvoudig via de registratiepagina van Paardenveilingonline. De veiling loopt aanstaande zaterdag 1 okotber vanaf 20.00 af. Wees er dus snel bij om talent en kwaliteit aan te schaffen voor een realistische prijs!

Paardenveilingonline biedt fokkers een uniek platform om hun fokproducten te presenteren aan geïnteresseerde klanten vanuit de hele wereld. De afzet is wereldwijd. “Het doel van onze veilingen is om fokkers en kopers samen te brengen. Dit op een zeer toegankelijke manier, die ook nog eens betaalbaar is. We helpen de fokkers op deze manier met hun afzet en we helpen onze klanten aan een kwalitatief goed en genetisch interessant veulen, fokmerrie, embryo of jong springpaard. Dat alles tegen realistische en marktconforme prijzen.”

Uniek platform

Alle veulens zijn klinisch gekeurd (alle rapporten zijn online in te zien). Bij vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met het team van Paardenveilingonline!

Bekijk hier de complete collectie van de 6e veiling van 2022.