Op zoek naar jong talent? Bieden gestart op collectie eerstebezichtigingshengsten

Het bieden op de 23 aanstormende talenten van de KWPN Online Stallion Auction is van start. Tot en met maandagavond 15 januari heeft u de kans om uw stallen uit te breiden met een van deze jonge talenten.

Het vinden van aansprekend, jong talent is een hele zoektocht. Of u nu op zoek bent naar een fijn sportpaard of een potentiële goedgekeurde hengst. De KWPN Online Stallion Auction maakt de zoektocht voor uw een stuk gemakkelijker. De jonge hengsten zijn allemaal op de eerste bezichtiging geweest waardoor zij de nodige ervaring hebben in de omgang. Tevens zijn alle hengsten zowel klinisch als röntgenologisch goedgekeurd voor de sport. Oftewel klaar voor hun volgende stap.

17 dressuurhengsten en 6 springhengsten

De collectie bestaat uit zeventien dressuurhengsten en zes springhengsten. Met drie zonen van tweevoudig wereldkampioen Kjento, zonen van So Perfect, Total McLaren, Las Vegas, Jameson RS2, For Ferrero, Le Formidable en een zoon uit de eerste jaargang van Merlot VDL, de koploper van de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur, en Lantanas heeft u als dressuurpaardenliefhebber volop keus.

Bewezen verervers

Bij de springhengsten maken zonen van de bewezen verevers Tangelo van de Zuuthoeve en Aganix du Seigneur deel uit van de collectie. Alsook nakomelingen van Kannan Jr. die momenteel wordt opgeleid door Marcus Ehning, Lambada Shake AG, Avenger Z, de halfbroer van opkomend topvererver Dominator Z en Jenssen VDL.

Sportmoeders

Daarnaast bevat de collectie halfbroers van (inter)nationale dressuur- en springpaarden en aangewezen hengsten. Opvallend is dat veel van de jonge hengsten een moeder hebben die zichzelf heeft bewezen in de sport. Het bieden is inmiddels in volle gang, de veiling sluit maandagavond 15 januari vanaf 20.00 uur

Kortom, deze collectie heeft zowel voor de dressuur- als springliefhebber voor ieder wat wils. De hengsten zijn te bekijken op de veilingwebsite van het KWPN. Wanneer u inlogt als bieder kunt u de veterinaire gegevens inzien. De KWPN-inspecteurs hebben alle hengsten met eigen ogen gezien, mocht u graag informatie van de KWPN-inspecteurs willen, dan kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol. Ook voor overige vragen over de collectie en/of de veiling helpt zij u graag verder. U kunt contact opnemen via [email protected] of tel. 0341-255511.