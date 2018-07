Opnieuw succes Stal het Gruyter: Hattrick Zinthy algemeen dagkampioen

Het succes kwam niet helemaal uit een verrassende hoek, want vorig jaar werd de Brummerhoeve’s Boss-dochter al kampioen bij de driejarigen.

Een bijzonder verhaal zit er wel achter de vierjarige merrie met een veulen van Leunsveld Winton Jr., ironisch genoeg een Welsh-hengst, aan de voet. Wilma Braat, van Stal het Gruyter, won een dekking van Brummerhoeve’s Boss, maar beschikte niet over een geschikte merrie. Met de Gebroeders Hoedemaker werd uiteindelijk een deal gemaakt om Hattrick Katherine te dekken met de twee jaar geleden overleden hengst. Hieruit werd Hattrick Zinthy, de halfzus van de goedgekeurde Hattrick Voque, geboren. Inmiddels is de kampioensmerrie drachtig van de door Stal het Gruyter zelf gefokte goedgekeurde hengst Gruyter’s Bruno Mars.

Beste veulen

Tot beste veulen van de New Forest-keuring werd Hors-ink’s Mi J’amor (v. Major) gekroond. Het hengstveulen werd gefokt door combinatie Horstik en Roeterink. Levi Roeterink is zelf succesvol in de sport met de inmiddels 21-jarige hengst Major, die ze rijdt voor Stal het Gruyter. Ook de nummers twee en drie bij de hengstveulens geboren voor één mei stammen af van de Marlino-zoon.

Dubbelslag Casandro van de Stompslag

Bij de enters en twenters verscheen enkel Casandro v/d Stompslag-dochter Kanaalshoeve’s Mimi in de keuringsring. Logischerwijs werd de merrie van D. Groot uit Nieuwe Nieuwdorp verkozen als kampioen.

Bij de driejarige merries werd eveneens het sjerp omgehangen bij een dochter van Casandro van de Stompslag. Young Winsome’s Felicia van de familie de Jong werd als meest compleet bevonden door de jury.

Vier jaar en ouder

Bij de vier jaar en oudere merries maakt het New Forest-stamboek een onderverdeling in niet-zogende merries, zogende merries grote maat en zogende merries kleine maat. De algemeen kampioene Hattrick Zinthy werd verkozen als beste in de categorie zogende merries grote maat. Bij de kleine maat was de titel voor Miss Julie Guardsman (v. Haywards Guardsman). De eigenaar van de merrie is de familie Wouters woonachtig in Hierden.

Als beste niet zogende merrie werd Kanaalzicht’s Marianne (v. Amor) verkozen. Deze merrie is eigendom van Y. Wolken uit Nieuw-Schoonebeek

Elitemerries

Op de keuring werden ook nog twee merries gehuldigd als Elite-merrie. Dit predicaat werd toegekend aan Hali’s Oletta (v. Priory Prickle) gefokt en in eigendom van de familie Doornbos. Postuum kreeg Brummerhoeve’s Boss-dochter Nathalie, gefokt door P. Schapendonk, het predicaat.

Beste ruin

Niet alleen merries zijn welkom op de New Forest-keuring. Ook wordt de beste ruin verkozen. Slechts twee van de negen aangemelde ruinen verschenen in de keuringsbaan in Ermelo. Het jurykorps plaatste Aladin-zoon Eastwood’s Morning Sun van familie De Bruijn op kop.

