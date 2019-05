Opvallende springmerries op SK Geesteren

Op de bij Team Nijhof georganiseerde stamboekkeuring kwamen meerdere opvallende springmerries in beeld. Zo sprongen dochters van Eldorado van de Zeshoek en Grandorado TN naar 85 punten. “Het was qua springpaarden een hele goede keuring”, stelt inspecteur Arnold Kootstra.

Op de stallenkeuring bij Team Nijhof kwamen van diverse eigenaren negen springmerries in actie. Acht van hen verdienden het sterpredicaat, waaronder alle zeven driejarigen. Het meest complete paard bleek de Eldorado van de Zeshoek-dochter Lois (uit Bunera ster van Verdi) van fokker H.B.M. Groote Wolthaar uit Raalte.

85 punten

Lois kreeg 85 punten voor zowel het exterieur als springen, en maakte daarmee een uitstekende indruk. “Echt een heel opvallend paard. Ze is royaal ontwikkeld, staat goed in het rechthoeksmodel en is heel aansprekend. Lois heeft een fijne galop, springt met zeer veel afdruk en overzicht. Elke keer goed met de schoft naar boven, met veel lichaamsgebruik en zeer veel atletisch vermogen. Echt een moderne merrie met maat en formaat, en heel veel kwaliteit op de sprong.” Ook Eldorado’s zoon Grandorado TN deed goede zaken als vererver. Drie dochters werden ster, waarvan één met 85 punten voor het springen en één met 80 punten. De door Gebroeders Bosch uit Luttenberg gefokte Lamara (uit Fiëramara elite IBOP-spr PROK van Warrant) van Willem Greve kreeg 80/85. “Eveneens een goed in het rechthoeksmodel staande, moderne merrie met een mooie hals en hard fundament. Op de sprong kon ze heel goed naar voren doorschakelen, ze maakte de sprong achter telkens heel goed af en toont veel vermogen. Voor dat onderdeel konden we haar zelfs 90 punten geven. Absoluut een merrie voor de toekomst!”

80 punten-springers

De Grandorado TN-dochter L’Arachne (uit Arachne stb-ext van Concorde) van fokkers Team Nijhof en W. Buster uit Diever deed met 75/80 ook een goede verrichting. “Ze is gefokt uit een volle zus van het Grand Prix-springpaard Eurocommerce Seattle. Ook zij is een langgelijnde, goed ontwikkelde merrie met een correct model. Ze zou een fractie meer bloed mogen uitstralen en heeft een aansprekend front. Ze springt met zeer veel afdruk, is vlug en springt met veel gemak. Ze lijkt over veel vermogen te beschikken, kan goed doorschakelen boven de sprong en zou wel nog een fractie losser mogen zijn. Maar zonder meer een compleet springpaard.” Met dezelfde bovenbalk verdiende La Valeria TN (Cicero Z uit Valerie elite EPTM-spr PROK van Heartbreaker) van fokkers Team Nijhof en Gebroeders Bosch het sterpredicaat. “Dit is een aansprekende, goed in het rechthoeksmodel staande merrie met een mooi front en iets gezonken middenstuk. Ze springt met zeer goede reflexen, waarvoor ze haar 90 punten hebben kunnen geven, goede afdruk en goed met de schoft omhoog. De voorbeentechniek was wat wisselend maar achter maakte ze de sprong heel goed af”, aldus Kootstra.

Goede stap

Van de acht dressuurmerries kregen er drie het sterpredicaat, waaronder de door Gestüt Lewitz gefokte Kenzi (First Choice uit Comtesse Royal van Totilas) van H.J.G. Tijdhof uit Rietmolen met de hoogste punten. Ze kreeg 70 punten voor exterieur en 80 voor beweging, mede dankzij 85 punten voor haar zeer goede stap. “Kenzi is een goed ontwikkelde merrie, met lengte in het lichaam en een sprekend hoofd. Ze is iets strak in de bovenlijn en waardeert zich op in beweging. Ze stapt met veel ruimte en lichaamsgebruik, draaft met een goede techniek en souplesse en viel in de galop op met haar enorme balans en gemak om te changeren”, omschrijft inspecteur Bart Bax de merrie.

Bron: KWPN/Horses.nl